Цены на недвижимость в Украине продолжают расти: ждать ли падения стоимости и когда

В 2025 году спрос на недвижимость в Украине вырос на 4%, а средние цены поднялись примерно на 19% из-за ограниченного предложения. Несмотря на войну, инвесторы продолжают вкладывать в жилье, поскольку оно сохраняет стоимость и может приносить доход.

Видео дня

Об этом рассказал патрнер одной из ведущих девелоперских компаний Виталий Мажара в комментарии 24Каналу. По его словам, часть застройщиков приостановила или сократила строительство, тогда как спрос, хоть и осторожный, продолжил существовать.

В нынешних условиях недвижимость стала своеобразной "тихой гаванью" для капитала, ведь она частично защищает от инфляции. Когда дорожают строительные материалы, энергия, логистика и земля, автоматически растет и стоимость квадратного метра.

Часть инвесторов ожидает, что рынок недвижимости рано или поздно пойдет вниз и даст возможность "зайти дешевле", но фундаментальных предпосылок для резкого падения цен пока немного. Главная причина – себестоимость строительства. Она включает землю, материалы, работу, логистику и энергоресурсы. Большинство этих составляющих привязаны к импорту или внешним рынкам, поэтому их стоимость не снижается вместе со спросом.

Кроме того, существует отложенный спрос. Люди могут временно откладывать покупку, но потребность в жилье не исчезает, она лишь переносится во времени. Еще один фактор – будущее восстановление страны, оно неизбежно повысит спрос на жилье, землю и строительные ресурсы, что дополнительно будет поддерживать цены.

По словам эксперта, сегодня меняется сама логика инвестирования. Если раньше классической моделью была квартира под аренду, то сейчас этого уже недостаточно. Инвесторы все чаще ищут готовые продукты с продуманной бизнес-моделью.

Их преимущество не только в потенциальной доходности, но и в том, что они сразу создаются как инструмент для заработка. В ближайшие годы наибольший интерес инвесторов сосредоточится на нескольких направлениях:

западные регионы Украины – из-за фактора безопасности и внутренней миграции;

Карпаты – благодаря развитию туризма;

сервисная недвижимость, как готовый инвестиционный продукт;

компактные объекты – из-за более низкого порога входа.

Чаще всего украинцы берут ипотеку как на новостройки, так и на "вторичку", но старые квартиры остаются популярными из-за более низкой цены и возможности сразу заселиться. Больше всего кредитов оформляют в Киевской области и Киеве, где сосредоточен основной спрос и экономическая активность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!