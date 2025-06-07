Цены на квартиры в Украине пересчитали: где рекордно изменилась стоимость

В Украине в течение мая стоимость однокомнатной квартиры выросла в большинстве регионов. Наибольший рост зафиксирован в Херсонской области – +16%, хотя она остается самой дешевой по этому типу жилья.

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Об этом говорится в данных DIM.RIA. Самое дорогое жилье – в столице: стоимость однокомнатной квартиры в Киеве достигает $92,4 тыс. В разрезе районов – Печерский остается самым дорогим (почти $132 тыс.), а Деснянский – самым доступным ($45 тыс.). Активнее всего в мае пользователи искали вторичную недвижимость в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях.

Соотношение количества объявлений о покупке и количества откликов на них в мае в Киеве составило 1:3, меньший показатель только в Одесской области – 1:2. В Винницкой области оно составляет 1:18, Тернопольской – 1:16, Николаевской – 1:15.

Рынок аренды. В мае рынок аренды был нестабильным. Больше всего новых объявлений появилось в Черновицкой (+35%) и Закарпатской (+29%) областях. Зато в Кировоградской, количество предложений уменьшилось на 40%. В Киеве падение составило 22% по сравнению с апрелем.

Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды: средняя стоимость в мае составила 18,2 тыс. грн, что на 4% больше по сравнению с апрелем. Самые дорогие квартиры в Печерском районе - 26,3 тыс. грн, самые дешевые - в Деснянском (10,9 тыс. грн). В большинстве регионов цены на аренду менялись в пределах нескольких процентов, исключения – Закарпатская и Тернопольская области (рост на 11%), Черкасская (-11%) и Черниговская (-15%).

В мае пользователи активно искали жилье для аренды: согласно данным аналитического центра DIM.RIA, заинтересованность наблюдается почти во всех регионах Украины. Соотношение количества объявлений об аренде и количества отзывов на них в мае в Киеве составляет 1:6, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в несколько раз.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде же зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности устаревшего жилищного фонда.

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