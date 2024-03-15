Цены на квартиры в Украине перечислили: сколько теперь стоит жилье

В Украине за последние 6 месяцев стоимость вторички ощутимо выросла. Медиана однокомнатной в феврале во Львове составляет $60 000, что на 7% больше полугода назад, двухкомнатной $91 100 (+12% за полгода) трехкомнатной $110 900 (+6% за полгода).

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. В Киеве также немного подросла и в феврале стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет $68 000, двухкомнатной — $85 000. Медиана реальной стоимости проданных квартир составляет $55 000 для однокомнатной и $75 000 для двухкомнатной.

В Одессе цены на вторник тоже выросли. Медиана однокомнатной – $40 000 (+11% за последние полгода), двухкомнатной – $58 300 (+5% за последние пол года), трехкомнатной – $80 000 (+6% за последние полгода).

Детальнее ознакомиться со статистикой можно здесь.

В Днепре похожая ситуация:

1-комнатные – $38 000 (+10% за полгода)

2-комнатные – $52 300 (+8% за полгода)

3-комнатные – $71 000 (9% за полгода)

Харьков единственный среди городов миллионников, где вторичка стала дешевле.

1-комнатные – $24 500 (-2% за полгода)

2-комнатные – $37 500 (-7% за полгода)

3-комнатные – $49 900 (-5% за полгода)

А что происходит с первичкой?

В Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове цены остаются почти неизменными. Однако ощутимое развитие и планомерный рост ЛУН наблюдает в Ивано-Франковске. За последний год стоимость квадратного метра от застройщика выросла более чем на 5 000 грн. Сейчас в областном центре в продаже 155 жилых очередей в 55 жилых комплексов, а строится 119 очередей, что почти столько же, сколько в Одессе и Харькове вместе взятых.

Опрос инвесторов в недвижимость свидетельствует об ожидании роста стоимости квартир в ближайший год в Киеве (51% проголосовали за рост, 18% за понижение стоимости, 31% за отсутствие ощутимых изменений).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

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