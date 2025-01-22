Судья поднял себе пенсию до космической суммы: включил в стаж службу в советской армии и обучение

Судья Высшего хозяйственного суда в отставке Петр Гончарук повысил себе пенсию (пожизненное содержание) до 229 906 грн. Такое решение, рассмотрев иск Гончарука, вынес Киевский окружной административный суд.

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Об этом говорится в материалах дела от 16 января 2025 года. Петр Гончарук обратился за перерасчетом пенсии и предоставил справку за подписью Председателя Верховного Суда, в которой указано, что расчет ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке составляет 229 906,25 грн. Пенсионный фонд провел перерасчет по-своему, где учел только стаж работы судьи на судейских должностях.

В результате вместо 80% зарплаты судьи Гончарук получил пенсию в размере 72%. После этого он обратился в суд с требованием включить в стаж службу в советской армии и обучение.

Киевский окружной административный суд решил включить в стаж период:

с 9 ноября 1974 года по 1 ноября 1976 года проходил срочную военную службу – 1 год 11 месяцев и 23 дня;

с 1 сентября 1980 года по 25 июня 1985 – учился на юридическом факультете Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко – 4 года 5 месяцев 24 дня (половина обучения 2 года 2 месяца 27 дня);

с 25 февраля 1985 года по 4 августа 1992 - Народный судья Железнодорожного районного народного суда г. Киева - 7 лет 5 месяцев 10 дней;

с 5 августа 1992 по 26 декабря 1994 - Член, судья Киевского городского суда – 2 года 4 месяца 22 дня;

с 27 декабря 1994 года по 11 марта 2002 года – заместитель председателя Межобластного суда – 7 лет 2 месяца 14 дней;

с 12 марта 2002 года по 7 октября 2016 года – судья Высшего хозяйственного суда Украины – 14 лет 6 месяцев 26 дней.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве отнести к стажу, который дает право на ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи в отставке половину срока обучения в Киевском государственном университете им. Т.Г. Шевченко с 01.09.1980 по 24.08.1985 года, что составляет 2 года 2 месяца 27 дней и период прохождения срочной военной службы с 09.11.1974 года по 01.11.1976 года, что составляет 1 год 11 месяцев 23 дня", – говорится в дела.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн. в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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