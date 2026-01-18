Страна Европы может переписать условия для украинских беженцев: какую помощь сейчас дают

В 2026 году Чехия может ограничить социальные выплаты и льготы для украинских беженцев, которые регулярно или надолго выезжают в Украину, привязав помощь к фактическому проживанию в стране. Сейчас временная защита для украинцев в Чехии действует до 31 марта 2026 года, но ожидается ее продление как минимум до марта 2027 года в соответствии с решением ЕС.

По информации издания Epoch Times, речь идет об инициативах, которые могут лишить социальных выплат и льгот тех беженцев, чье поведение, по мнению чешских властей, не соответствует статусу лиц, спасающихся от войны. О возможных изменениях недавно заявил спикер парламента Чехии и лидер партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура.

По его словам, правительство может в ближайшее время подать в парламент пакет поправок, направленных на коррекцию условий пребывания части украинских беженцев. Политик сослался на жалобы чешских граждан, которые возмущены тем, что некоторые украинцы путешествуют домой, ездят в отпуска, но при этом пользуются финансовой помощью, льготами и другими преимуществами статуса временной защиты.

Окамура открыто назвал действующую систему поддержки "слишком снисходительной", хотя конкретные формулировки возможных изменений пока официально не обнародованы. Журналисты предполагают, что ключевым критерием может стать фактическое присутствие в Чехии. Если лицо надолго возвращается в Украину, это могут трактовать как доказательство того, что:

ему больше не угрожает непосредственная опасность;

он не нуждается в защите и помощи, предусмотренных для беженцев.

В таком случае чешские власти могут усложнить выезд за пределы страны, привязать социальные выплаты к реальному проживанию в Чехии и усилить контроль за соблюдением миграционных правил. В то же время отмечается, что усиление проверок может касаться всех иностранцев с временным статусом, а не исключительно украинцев.

Сейчас Чехия официально подтвердила действие программы временной защиты для украинцев до 31 марта 2026 года, это означает, что до этой даты беженцы сохраняют все права, которые предоставляет этот статус. В то же время в июле 2025 года Совет Европейского Союза принял решение о продлении временной защиты до марта 2027 года, поэтому ожидается, что Чехия также синхронизирует свои сроки с решением ЕС. Статус временной защиты могут получить:

граждане, которые проживали в Украине до 24 февраля 2022 года;

иностранцы, которые легально проживали в Украине до начала полномасштабной войны и не могут вернуться в свою страну;

члены семей таких лиц (супруги, несовершеннолетние дети, близкие родственники).

Какие права предоставляет временная защита

легальное проживание;

трудоустройство без отдельного разрешения;

доступ к государственной системе медицинского страхования;

обучение детей в чешских школах;

социальную и гуманитарную помощь;

временное или муниципальное жилье;

языковые курсы и консультационную поддержку.

Сколько выплачивают беженцам

взрослый – 4 860 крон;

ребенок – 3 490 крон;

ребенок с инвалидностью – до 5 235 крон ;

; взрослый с инвалидностью – до 7 290 крон.

После 150 дней пребывания размер пособия может быть уменьшен до минимума для существования (3 130 крон), если лицо не работает и не относится к уязвимым категориям. К уязвимым лицам в Чехии относятся:

дети до 18 лет;

студенты до 26 лет;

беременные женщины;

пенсионеры 65+;

люди с инвалидностью и те, кто осуществляет за ними уход.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше произошло событие, которого не видели по меньшей мере последние 25 лет – 2024 года (это последние на начало 2026-го официальные данные, обнародованные в конце 2025-го) из Германии вернулось больше польских граждан, чем выехало. На этом фоне у украинцев в Польше могли возникнуть опасения относительно ситуации на рынке труда, но эксперты уверяют: переживать не стоит.

