Статус беженцев из Украины в ЕС изменится: к чему готовиться дальше

Подавляющее большинство украинских граждан, которые выехали за границу из-за полномасштабного вторжения, получили временную защиту в странах Европейского Союза (ЕС). Когда же срок действия убежища истечет, им придется выбирать – переходить на национальные разрешения для проживания или возвращаться на родину.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства. Отмечается, что в целом из-за войны Украину покинули более 5,8 млн человек. 90% из них проживают в странах Европы: в частности, 4,3 млн украинцев находятся под временной защитой в странах Евросоюза (из них 30% – это дети), что открывает им доступ к:

легальному пребыванию в ЕС ;

; медицинской помощи и социальным услугам;

образованию для детей.

рынку труда.

В каких странах ЕС украинцев больше всего

Германия – около 1,24 млн (28,7%).

– около 1,24 млн (28,7%). Польша – 970 тыс. (22,4%).

– 970 тыс. (22,4%). Чехия – 390 тыс. (9,1%).

– 390 тыс. (9,1%). Испания – 253 тыс. (5,9%).

Что будет потом

Временная защита в странах ЕС действует до 4 марта 2027 года. Руководство Евросоюза неоднократно предупреждало, что в последний раз продлило срок, а после завершения действия Директивы о временной защите украинцам придется выбирать, как действовать дальше:

перейти на национальные виды на жительство;

добровольно вернуться в Украину.

Причем, по данным Международной организации по миграции, каждый второй (52%) украинец, который выразил желание вернуться, назвал самыми мощными факторами для такого решения воссоединение семьи и эмоциональные связи.

Из каких стран ЕС выезжают и въезжают украинцы

В статистическом ведомстве подсчитали, что в течение ноября количество украинских беженцев выросло в 21 из 26 стран ЕС. Наибольший прирост зафиксировали в Германии (+11,07 тыс.), Польше (+3,74 тыс.) и Испании (+2,77 тыс.), однако в некоторых странах их стало меньше:

Франция – на 835 (октябрь – 52 005, ноябрь – 51 170);

– на 835 (октябрь – 52 005, ноябрь – 51 170); Литва – на 575 (октябрь – 50 430, ноябрь – 49 855);

– на 575 (октябрь – 50 430, ноябрь – 49 855); Чехия – на 305 (октябрь – 392 240, ноябрь – 391 935);

– на 305 (октябрь – 392 240, ноябрь – 391 935); Эстония – на 95 (октябрь – 34 870, ноябрь – 34 775);

– на 95 (октябрь – 34 870, ноябрь – 34 775); Бельгия – на 35 (октябрь – 91 750, ноябрь – 91 715).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году Чехия может ограничить социальные выплаты и льготы для украинских беженцев, которые регулярно или надолго выезжают в Украину, привязав помощь к фактическому проживанию в стране. Сейчас временная защита для украинцев в Чехии действует до 31 марта 2026 года, но ожидается ее продление как минимум до марта 2027-го в соответствии с решением ЕС.

