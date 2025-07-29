Старые украинские 50 копеек могут продать за большие деньги: цена уже превысила 9 тысяч

Украинскую монету 50 копеек на аукционе могут продать за большие деньги. Торги закончатся 1 августа – а за нее уже готовы отдать 9 101 грн.

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Об этом говорится на специализированном портале Violity. Согласно обнародованной информации, на момент написания материала, на монету было сделано 34 ставки.

Известно же о ней немного. Как рассказал автор объявления:

Монета отчеканена в 1992 году.

Разновидность – 4ААм.

Материал чеканки – латунь.

Судя же по выложенным фото, монета находилась в активном использовании. Ведь на ней отчетливо видны царапины, потемнения и следы от ударов.

В свою очередь, специалисты портала "Монеты-ягодки" объяснили: выставленная на продажу монета является редкостной. И делает ее такой именно разновидность – 4ААм.

"Нумизматы называют такую монету "Англичанка", ведь ее чеканили английскими штемпелями. Разновидность 4ААм особен тем, что у него на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезубец. На рядовых монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый. Ошибка возникла из-за того, что художники при разработке эскизов затемнили не только фон монеты, но и сам трезуб", – рассказали специалисты.

При этом подчеркивается: 50 копеек английского чекана должны были уничтожить – "потому что они не соответствовали официальной документации". То есть такие монеты не должны были попасть в обращение. Что и делает их такими дорогими.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк планирует выпустить в августе 2 новые монеты – на 2 и 5 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.

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