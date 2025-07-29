УкраїнськаУКР
русскийРУС

Старые украинские 50 копеек могут продать за большие деньги: цена уже превысила 9 тысяч

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
621
Старые украинские 50 копеек могут продать за большие деньги

Украинскую монету 50 копеек на аукционе могут продать за большие деньги. Торги закончатся 1 августа – а за нее уже готовы отдать 9 101 грн.

Видео дня

Об этом говорится на специализированном портале Violity. Согласно обнародованной информации, на момент написания материала, на монету было сделано 34 ставки.

Украинскую монету 50 копеек на аукционе могут продать за большие деньги

Известно же о ней немного. Как рассказал автор объявления:

  • Монета отчеканена в 1992 году.
  • Разновидность – 4ААм.
  • Материал чеканки – латунь.

Судя же по выложенным фото, монета находилась в активном использовании. Ведь на ней отчетливо видны царапины, потемнения и следы от ударов.

Почему такие 50 копеек высоко ценятся

В свою очередь, специалисты портала "Монеты-ягодки" объяснили: выставленная на продажу монета является редкостной. И делает ее такой именно разновидность – 4ААм.

"Нумизматы называют такую монету "Англичанка", ведь ее чеканили английскими штемпелями. Разновидность 4ААм особен тем, что у него на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезубец. На рядовых монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый. Ошибка возникла из-за того, что художники при разработке эскизов затемнили не только фон монеты, но и сам трезуб", – рассказали специалисты.

При этом подчеркивается: 50 копеек английского чекана должны были уничтожить – "потому что они не соответствовали официальной документации". То есть такие монеты не должны были попасть в обращение. Что и делает их такими дорогими.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк планирует выпустить в августе 2 новые монеты – на 2 и 5 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!