Старые украинские 10 копеек можно продать за 18 тысяч: как распознать

Коллекционеры готовы дорого покупать украинские монеты даже низких номиналов. К примеру за определенные разновидности 10 копеек они могут заплатить тысячи гривен.

Так, от 10 000 грн до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

средний зуб тризуба – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

За монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;

грозди №7 – хвостик не касается ягоды;

грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;

гурту с крупной насечкой.

За более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако, несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако, если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, дорого можно продать и 50 копеек. К примеру, экземпляр 1992 года разновидности 3ВАг по цене от 4 000 грн до 11 000 грн.

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