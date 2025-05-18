Старые 10 копеек продали более чем за 30 тысяч: как выглядит ценная монета

Некоторые старые украинские монеты очень ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них большие деньги. К примеру, 10 копеек 1992 года продали на аукционе за 33 006 грн.

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Аукцион прошел на площадке Violity. Согласно объявлению о продаже:

Разновидность монеты – 4 ВАм.

Она изготовлена из латуни.

Имеет дефекты – царапины, потертости, потемнения.

Реставрация монеты не проводилась.

Почему старая украинская монета сильно ценится

Редкой же проданная монета является из-за своей разновидности. Дело в том, рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", что такие 10 копеек чеканили на Луганском станкостроительном заводе английскими штемпелями. Из-за чего "нумизматы называют их "Англичанка".

"Пуансоны (металлические стержни. – Ред.) для чеканки первых украинских монет производили в Великобритании. Украинские специалисты отправили в Британию эскизы с ошибкой. Англичане по этим эскизам изготовили пуансоны, которые при чеканке давали обратный эффект: щит выпуклый, а трезубец вдавлен. У всех остальных разновидностей 10 копеек трезубец выпуклый", – объяснили специалисты.

Редкими же такие монеты стали из-за того, что все бракованные монеты должны были переплавить. Однако, "очень малое количество первых 10 копеек", вероятно, досталось рабочим, которые "потом продали эти монеты нумизматам".

Как сообщал OBOZ.UA, дорого можно продать и монеты в 1 грн. Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн.

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