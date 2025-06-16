В Украине появятся новые 5 грн в оригинальном дизайне: что запланировали в Нацбанке

В июне в Украине должны появится две новые памятные монеты. Они будут посвящены традиционной украинской керамике из пгт. Опошня на Полтавщине, а также САУ "Богдана". Обе монеты будут номиналом 5 грн.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: тираж обеих монет составит до 75 тыс. экземпляров.

Также известны название будущих монет. В частности:

Одна из них будет называться "Опошнянская керамика".

Другая – "Украинская бавовна. САУ "Богдана".

В целом, о будущих монетах пока известно мало. В частности, что:

Они войдут в серии "Украинское наследие" и "Вооруженные силы Украины".

Будут отчеканены из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка);

Их диаметр будет равен 35 мм.

Нацбанк выводит из обращения монеты

В то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда. Соответственно, украинцы могут обменять такие копейки – обмен будет проводиться:

До окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

На другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам;

Бесплатно.

В целом, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Выведение монет из обращения, рассказали в НБУ, является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:

повышение защиты и качества денег;

упрощение наличных расчетов.

"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в НБУ намерены прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги".

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