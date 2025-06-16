В Украине появятся новые 5 грн в оригинальном дизайне: что запланировали в Нацбанке
В июне в Украине должны появится две новые памятные монеты. Они будут посвящены традиционной украинской керамике из пгт. Опошня на Полтавщине, а также САУ "Богдана". Обе монеты будут номиналом 5 грн.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: тираж обеих монет составит до 75 тыс. экземпляров.
Также известны название будущих монет. В частности:
- Одна из них будет называться "Опошнянская керамика".
- Другая – "Украинская бавовна. САУ "Богдана".
В целом, о будущих монетах пока известно мало. В частности, что:
- Они войдут в серии "Украинское наследие" и "Вооруженные силы Украины".
- Будут отчеканены из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка);
- Их диаметр будет равен 35 мм.
Нацбанк выводит из обращения монеты
В то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда. Соответственно, украинцы могут обменять такие копейки – обмен будет проводиться:
- До окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.
- На другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам;
- Бесплатно.
В целом, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:
- 1 копейка;
- 2 копейки;
- 5 копеек;
- 25 копеек.
Выведение монет из обращения, рассказали в НБУ, является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:
- повышение защиты и качества денег;
- упрощение наличных расчетов.
"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в НБУ намерены прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги".
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