Социальные стандарты в Украине не соответствуют реальности: где взять средства для повышения

Прожиточный минимум в Украине давно не соответствует реалиям и требует пересмотра потребительской корзины и отвязки спецпенсий. Отмечается, что реальные средства для повышения социальных стандартов можно получить за счет детенизации экономики, где ежегодно не поступает в бюджет около 900 млрд гривен.

Такие мысли озвучил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, прожиточный минимум давно не соответствует реалиям, а социальное неравенство между минимальной и максимальной пенсиями достигает катастрофических масштабов.

Если минимальная пенсия составляет 2,3 тыс. гривен, а средняя – 6,4 тыс., то максимальная выплата для отдельных категорий превышает 390 тыс. гривен. Разница в 165 раз между наименьшей и наибольшей пенсией свидетельствует о глубокой несправедливости и требует немедленного вмешательства.

По словам Гетманцева, прежде всего необходимо пересмотреть привязку зарплат судей, прокуроров и других должностных лиц к прожиточному минимуму. "Для начала нужно отвязать от прожиточного минимума несвойственные для него выплаты. Это означает, что зарплаты судей, прокуроров должны платиться без привязки к прожиточному минимуму," – объясняет он.

Гетманцев отмечает, что следующим шагом должен стать пересмотр потребительской корзины, по которой формируется фактический прожиточный минимум. Сегодня он рассчитывается по стандартам середины 90-х годов, что делает показатели чрезвычайно далекими от современных потребностей украинцев. Демисезонная куртка для подростка, рассчитанная на три года, или плавки на пять лет — это реалии, на которые опирается официальный прожиточный минимум.

Еще одним важным элементом является детенизация экономики. "Откуда взять деньги? Это связано с первым нашим вопросом – детенизацией. Потому что в тени может быть до 900 млрд гривен, которые ежегодно не поступают в бюджет. На всю социалку мы тратим около 420 млрд гривен. Вывод из тени денег позволит значительно повысить социальные стандарты в стране," — отмечает Гетманцев.

Пересмотр методики расчета и приведение стандартов к реальным потребностям позволит объединить минимальную зарплату, минимальную пенсию и прожиточный минимум в единую логическую категорию. По его словам, это не только справедливый подход, но и шанс реально улучшить жизнь миллионов украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, если гражданин никогда не работал официально и не имеет минимум 15 лет страхового стажа, пенсия по возрасту ему не назначается. Вместо этого по достижении 65 лет он может получать лишь социальную помощь в размере от 2 361 до 3 028 грн в зависимости от доходов семьи.

