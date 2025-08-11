Украинцы, которые никогда не работали, могут претендовать на пенсионные выплаты: какой размер

В Украине, если гражданин никогда не работал официально и не имеет минимум 15 лет страхового стажа, пенсия по возрасту ему не назначается. Вместо этого по достижении 65 лет он может получать лишь социальную помощь в размере от 2 361 до 3 028 грн в зависимости от доходов семьи.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Согласно Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер необходимого стажа ежегодно увеличивается на год. С 1 января по 31 декабря 2025 года действуют следующие требования:

60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;

Если человек до 65 лет не имеет даже 15 лет официального стажа, пенсию по возрасту ему не назначат. В таком случае можно рассчитывать только на социальную помощь.

Страховой стаж – это период, когда человек подлежал обязательному государственному пенсионному страхованию, а взносы в Пенсионный фонд уплачивались в размере не менее минимального. Подтвердить стаж можно:

трудовой книжкой – основной документ;

– основной документ; справками с места работы или учебы;

документами из архивов;

данными реестра застрахованных лиц, который содержит информацию с 2004 года.

Для периодов до 2004 года необходимо подавать бумажные подтверждения, которые вносятся в электронный реестр. Если данные о стаже в реестре есть – пенсия может назначаться автоматически.

Пенсия по возрасту начисляется тем, кто имеет достаточный стаж и соответствует возрастным требованиям. Ее размер зависит от продолжительности стажа и размера заработной платы, с которой уплачивались взносы. Социальная помощь назначается тем, кто не набрал минимального стажа или никогда не работал официально.

Она выплачивается только по достижении 65 лет и имеет другой порядок расчета. В 2025 году социальная помощь определяется как разница между:

среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за последние полгода;

прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 грн.

При этом максимальный размер такой помощи не может превышать 3 028 грн (прожиточный минимум для трудоспособных лиц). Сумма пересматривается каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в доходах и имущественном состоянии семьи. Чтобы получать социальную помощь, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с пакетом документов:

паспорт;

идентификационный код;

декларация о доходах за последние 6 месяцев;

справка из Пенсионного фонда об отсутствии необходимого стажа.

Решение о назначении пособия принимается после проверки предоставленных сведений и подтверждения соответствия критериям. На веб-портале Пенсионного фонда Украины можно:

проверить данные персональной учетной карточки;

узнать, сколько лет стажа уже есть;

увидеть сумму взносов и заработную плату, с которой они уплачивались;

воспользоваться пенсионным калькулятором для ориентировочного расчета будущих выплат.

