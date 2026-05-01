Сотни миллионов кеша, общак и "назначения" министров: опубликована новая серия "пленок Миндича"

На очередной опубликованной "порции" фрагменты "пленок Миндича" обсуждаются кадровые вопросы. В частности, фигуранты записей говорят о том, кого следует назначить на министерские должности, кого убрать и как контролировать правительство. Отдельно идет обсуждение некого загадочного "Проекта 23", который может оказаться "общаком" фигурантов операции "Мидас", а также человека, у которого могут быть сотни миллионов наличности в иностранной валюте.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он же опубликовал новые фрагменты.

"В этой части – только один разговор между другом президента Тимуром Миндичем и в то время еще министром обороны Рустемом Умеровым. Лояльность важнее профессиональности, кадровые решения принимаются в кулуарах, а посла в США подбирают как "удобного" человека. И параллельно всплывает загадочный "проект 23" с намеками на большие деньги", – говорится в описании к видео с "пленками".

Касаемо последнего, по словам Железняка, в настоящее время есть гипотезы, что этот проект был т.н. "общаком" либо условной кассой, "откуда финансировался ряд расходов". В частности, отметил он, речь может идти о скандальном коттеджном городке "Династия", с которым связывают экс-вице-премьера Алексея Чернышова, у которого ранее прошли обыски по этому поводу.

"Они обсуждают какой-то "Проект 23". А также какого-то человека, имеющего 200 скорее всего, не тысяч и не гривен, но главное, кэшем, и которым собирает по 3-5 вероятно, миллионов и, скорее всего, не гривен из разных источников. А наиболее интересно – это что водитель у него есть за государственный счет. Поэтому, скорее всего, мы говорим о человеке, мягко говоря, связанном с государством", – резюмировал Железняк.

Каких министров "назначали" Миндич и Умеров

Не менее важным, по словам Железняка, является обсуждение фигурантами "пленок" в июле 2025 года – накануне замены состава правительства, включая премьер-министра – назначения лояльных людей на определенные министерские и другие должности. В частности, отмечает он, речь идет о должностях:

министра обороны;

первого вице-премьера;

премьер-министра;

посла Украины в США.

"Многое из этих фрагментов достаточно подробно показывает, как складывалась кадровая политика. Как кто-то кого-то сбивал, как переставляли людей на разные должности. И очевидно все это происходило даже не на Банковой... Вот этот фрагмент разговора показывает все достаточно подробно и понятно", – резюмировал Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее журналисты обнародовали новые фрагменты "пленок Миндича", где обсуждается сбор 120 млн грн залога для экс-вице-премьера Алексея Чернышова. В частности через бизнесмена Геннадия Буткевича, который, вероятно, действовал через фирмы-прокладки.

