Шансы украинцев попасть в США снизятся до минимума: у Трампа готовят важное решение

Американские власти планируют принять в 2026 финансовом году не более 7500 беженцев – это самый низкий показатель за всю историю современной американской системы предоставления убежища. И это означает, что гражданам Украины будет еще труднее попасть в США.

Об этом сообщили источники The New York Times, ознакомленные с соответствующими планами. Вдобавок, значительную часть квоты планируют предоставить светлокожим гражданам Южной Африки и другим, кто сталкивается с "несправедливой дискриминацией".

Подробности

Как отмечается, соответствующий указ уже готовится к утверждению. Он фактически отменит политику открытых гуманитарных квот, которую продвигал предыдущий президент Джо Байден, во времена которого лимит на прием беженцев составлял 125 тыс. человек.

К тому же, нынешняя администрация будет предоставлять приоритет светлокожим беженцам из Южной Африки, заявляющим о преследованиях и насилии на этнической почве – именно эта категория получит первые визы в рамках сокращенной квоты. К началу сентября количество южноафриканцев, прибывших в США, достигло 138 человек.

Чего ждать украинцам

Новый лимит может существенно повлиять на все остальные группы заявителей, в частности украинцев, которые после 2022 года составляют одну из самых многочисленных категорий искателей убежища в США. Особенно в условиях, когда администрация Дональда Трампа приостановила действие программы Uniting for Ukraine.

Сокращение общей квоты будет означать, что гражданам Украины, въезжающим в США по процедуре официального убежища, будет сложнее получить официальный статус беженца. В новых условиях конкуренция за ограниченные места возрастет, а преимущество могут получить те, кто находится под угрозой непосредственного физического насилия или принадлежит к определенным администрацией категориям, поскольку приоритет может сместиться от военных и политических преследований к группам, которые в Белом доме считают "недостаточно представленными" в предыдущие годы.

Представители Белого дома, Государственного департамента и Департамента внутренней безопасности пока не комментировали, как новые лимиты повлияют на уже поданные заявления. Впрочем, поскольку 2026 финансовый год начался в США 1 октября, решение Трампа может начать действовать немедленно.

Как отмечают американские аналитики, даже если Конгресс попытается заблокировать инициативу, президент может реализовать ее административным путем, изменив порядок распределения виз и критерии отбора. Это означает, что шансы украинцев получить официальный статус беженца через стандартную процедуру снизится до минимума.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с августа 120 тысяч украинских граждан, получивших убежище в США по гуманитарным программам, могут потерять правовую защиту. Без срочных мер им грозит арест и депортация.

