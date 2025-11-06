Россиян не хотят видеть в ЕС: когда планируют ограничить выдачу шенгенских виз

Европейский Союз (ЕС) готовится усилить санкционное давление на Россию, ограничив выдачу гражданам страны-агрессора многократных шенгенских виз. Исключения сделают только для подателей заявок по гуманитарным причинам или для лиц с гражданством ЕС.

Ссылаясь сразу на трех европейских чиновников, Politico сообщает, что новые строгие правила официально примут и внедрят уже на этой неделе. Это поможет наказать РФ за полномасштабную войну против Украины, уменьшив количество россиян, въезжающих в Европу.

Отмечается, что в конце 2022 года Европа уже усложнила процесс получения и подняла цены на визы для россиян, приостановив действие соглашения об упрощении визового режима с РФ. А некоторые страны-члены, в частности балтийские государства, пошли еще дальше и полностью запретили или строго ограничили россиянам въезд на свою территорию.

В то же время выдача виз остается компетенцией национальных правительств. То есть Европейская комиссия (ЕК) не может полностью запретить въезд для российских граждан.

Согласно данным ЕК, в 2024 году шенгенские визы получили более полумиллиона россиян – это значительно больше, чем в предыдущем году, но все еще значительно меньше, чем было до полномасштабного вторжения в Украину (в 2019 году было выдано более 4 млн разрешений). Больше всего туристических виз выдают Венгрия, Франция, Испания и Италия.

Отдельно в рамках своего 19-го пакета санкций ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов. Для противодействия "все более враждебной разведывательной деятельности" Кремля их хотят обязать заранее информировать страны Шенгенской зоны о запланированных поездках.

А в следующем месяце ЕК также планирует представить свою новую общеблоковую визовую стратегию с общими для всех стран-членов рекомендациями. В частности их призовут тщательнее придерживаться визовой политики против враждебных стран и внедрить более строгие критерии для россиян и других граждан.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Германия уже существенно ужесточила правила выдачи виз для граждан России – в прошлом году их выдали более чем в 10 раз меньше, чем в 2019-м. Более того, немецкое правительство призвало все страны Евросоюза принять единую позицию в вопросе ограничения въезда россиян.

