Размеры и условия премий и надбавок учителям переписали: сколько теперь будут получать

В Украине изменили размеры надбавок для учителей. Теперь все педагоги будут получать ежегодное вознаграждение в размере до 3195 грн, тогда как ранее выплата составляла 2000 грн. Воспитатели-методисты детсадов с тремя и более инклюзивными группами будут получать дополнительно 20% должностного оклада.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Отныне все педагоги будут получать ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд в размере до одного должностного оклада.

По состоянию на сегодня это 3195 гривен. Для сравнения, ранее эта сумма составляла лишь 2000 гривен в год, поэтому повышение является ощутимым для каждого учителя. Кроме того, местные органы власти получили право самостоятельно определять дополнительные виды и размеры доплат, используя собственные ресурсы.

Еще одно изменение касается надбавок за выслугу лет. Как объяснил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, теперь в стаж педагогической работы будут включаться и те периоды, которые раньше не учитывались, это означает, что больше работников получат право на повышенные выплаты в зависимости от продолжительности своей работы в образовательной сфере.

Отдельно нормирован и вопрос инклюзивного образования. Воспитатели-методисты детских садов, где функционируют три и более инклюзивных групп, будут получать надбавку в размере 20% от должностного оклада учителя. Правительство также разрешило учебным заведениям и их учредителям самостоятельно вводить дополнительные виды материального поощрения за счет собственных поступлений.

Таким образом, школы и садики, которые имеют дополнительное финансирование, смогут еще больше поддержать своих педагогов. В целом принятые изменения направлены на то, чтобы поднять престиж профессии учителя и мотивировать педагогов оставаться в сфере образования, которая сейчас переживает непростые времена из-за военных вызовов.

