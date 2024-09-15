Работодатели заметно изменили зарплаты: в каких профессиях платят больше

В Украине самые большие зарплаты наблюдаются в отраслях с низкой конкуренцией среди соискателей, таких как транспорт и телекоммуникации, где средние зарплаты выросли до 30 тыс. грн. Самые высокие доходы у специалистов эндодонтистов (55 тыс. грн) и водителей-международников (50 тыс. грн).

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Об этом говорится в одном из исследований сайта по поиску работы. В августе 2024 года средняя зарплата на рынке увеличилась на +2,4% и достигла 21 500 грн. Такой рост происходит не только из-за экономической ситуации, но и из-за стремления работодателей удержать и привлечь кадры в условиях дефицита рабочей силы в определенных отраслях.

Одна из наиболее заметных тенденций – значительное увеличение заработных плат в категориях, где конкуренция среди соискателей работы остается низкой. Например, наибольший рост зафиксирован в категории " Транспорт, автобизнес", где средняя зарплата поднялась на +5% до 30 000 грн по сравнению с июлем. Эта сфера относится к одной из наименее конкурентных на рынке труда, поскольку спрос на водителей и специалистов транспортной отрасли превышает количество квалифицированных кандидатов.

Очевидно, что работодатели увеличивают зарплаты, чтобы стимулировать привлечение соискателей и конкурировать за квалифицированную рабочую силу. Значительный рост средних зарплат наблюдался также в следующих категориях:

"Телекоммуникации и связь" – 24 000 грн (+4% к июлю);

– (+4% к июлю); "Финансы, банк" – 19 000 грн (+3%);

– (+3%); "Дизайн, творчество" – 22 500 грн (+3%);

– (+3%); "Секретариат, делопроизводство" – 19 000 грн (+3%);

– (+3%); "Юриспруденция" – 20 500 грн (+2%);

– (+2%); "Медицина, фармацевтика" – 21500 грн (+2%).

Высокие зарплаты в категориях с дефицитом кадров

Кроме общего роста зарплат, август также отметился значительными доходами в отдельных профессиях, где спрос на специалистов остается очень высоким. Такие должности часто сопровождаются низкой конкуренцией среди соискателей, поскольку нуждаются в специализированных знаниях и опыте. Среди лидеров по размеру средней зарплаты:

эндодонтисты (специалисты по лечению корневых каналов зубов) – 55 000 грн;

(специалисты по лечению корневых каналов зубов) – водители-международники – 50 000 грн;

– керамисты – 47 500 грн;

– медиапродюсеры и рихтовщики – 45000 грн;

и – риелторы – 40 000 грн;

– мастера СТО – 37 500 грн;

– администраторы кофеен – 37 000 грн;

– региональные менеджеры – 36500 грн;

– внутренние аудиторы – 36 250 грн.

Эти профессии не только хорошо оплачиваются, но и имеют низкий уровень конкуренции на рынке труда, что позволяет работодателям предлагать более высокие зарплаты для привлечения специалистов. Для таких должностей характерна высокая потребность в специалистах и сложность в поиске квалифицированных кандидатов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы без опыта работы могут получать зарплату в размере 40-50 тыс. грн. В первую очередь речь идет о вакансиях в сфере продаж.

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