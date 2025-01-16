Прокурор с инвалидностью после проверки оказался здоровым: из-за фейкового решения МСЭК он получил более 1 млн грн пенсии

Один из руководителей окружной прокуратуры в Хмельницкой области, имевший оформленную вторую группу инвалидности, оказался здоровым. Он еще с 2020 года получал пенсию в размере 60% зарплаты благодаря статусу лица с инвалидностью. Благодаря этому прокурор мог незаконно получить около 1 млн грн пенсии.

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Об этом говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. 2 января 2025 года прокурор был взят под ночной домашний арест. В материалах дела говорится, что прокурор, работавший в должности руководителя окружной прокуратуры в Хмельницкой области, мог незаконно получить 1 074 235 грн пенсии.

О каком именно прокуроре идет речь, в материалах дела не указано. Однако биография, опубликованная в документах (назначение на должность руководителя окружной прокуратуры 15.11.2023, обращение в ПФУ 19.03.2020) соответствует биографии Сергея Наконечного, руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры.

26 декабря 2024 фигуранту дела сообщили подозрение в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном в особо крупных размерах, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 190 УК Украины. В материалах дела говорится, что еще в 2020 он пытался получить пенсию, однако ему не хватали стажа.

Тогда прокурор, как говорится в материалах дела, решил воспользоваться возможностью выйти на высокую прокурорскую пенсию, оформив инвалидность.

"Зная, что у него нет функциональных нарушений, которые бы отвечали критериям установления II группы инвалидности, решил организовать принятие незаконного решения членами Каменец-Подольской межрайонной медико-экспертной комиссии о признании его инвалидом такой группы", – говорится в материалах дела.

В 2020-м у прокурора диагностировали: "постромбофлебитическая болезнь нижних конечностей, смешанная форма", "хроническая венозная недостаточность ІІ-ІІІ степени" и сопутствующий диагноз - "остеохондроз поясничного отдела позвоночника, гипертоническая болезнь I степени".

Должностные лица Каменец-Подольской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии, как утверждает следствие, безосновательно приняли решение об установлении ІІ группы инвалидности, зафиксировав в акте осмотра медико-социальной экспертной комиссией №303 от 01.06.2020.

А уже 15.11.2024 после скандалов вокруг прокурорской пенсии по результатам проведенной Центральной медико-социальной экспертной комиссией Министерства здравоохранения Украины принято решение об отмене ему инвалидности и о непризнании его инвалидом.

Отметим, до тех пор, пока прокурор не признан виновным судом, по украинскому законодательству он считается невиновным. При этом сейчас прокурор фактически находится на свободе (домашний арест запрещает ему покидать свой дом с 23.00 до 05.00).

Напомним, обычному прокурору для назначения пенсии, размер которой составляет от 60% зарплаты, нужно иметь 25 лет стажа. А прокурору с инвалидностью – всего 10 лет стажа.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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