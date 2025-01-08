Прокурор после 8 лет работы подал заявление на пенсию: в суде молодой человек заявил, что в стаж нужно засчитать и учебу

Прокурор Левобережной окружной прокуратуры Днепра Дмитрий Пасько пытался через суд выйти на пенсию, имея всего 8 лет и 5 месяцев стажа. При этом Пасько окончил высшее учебное заведение только в 2015-м, он также потребовал зачислить в стаж половину периода обучения. Запорожский окружной административный суд удовлетворил иск Пасько лишь частично.

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Об этом идет речь в материалах дела 160/27965/24. Решение было принято 2 января 2025 года. Так, молодой прокурор Пасько с 2010 по 2015 год учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого и получил высшее образование по специальности "Правоведение", затем он работал в исполнительной службе, а в органах прокуратуры работал с 13 января 2017-го.

Имея 8 лет 5 месяцев 9 дней стажа, в том числе 7 лет 8 месяцев 4 дня – работа в должностях прокуроров – прокурор обратился за оформлением пенсии. Для этого он попросил зачислить в свой стаж часть периода обучения, а также учесть, что, как отмечено в решении МСЭК АВ №0833291 от 2017-го, имеет инвалидность. Если обычный прокурор должен иметь 25 лет стажа, прокурору с инвалидностью для оформления пенсии достаточно 10 лет стажа.

Пенсионный фонд отказал прокурору, тогда он обратился с иском в суд. "Помимо недостаточности необходимого стажа, в спорном решении указано, что группа инвалидности установлена не в период работы в должности прокурора, по поводу чего отмечает следующее. Судом установлено, что истец имеет ІІ группу инвалидности с детства, о чем свидетельствует справка к акту осмотра медико- социальной экспертной комиссией серии АВ №0833291 от 28.11.2017..." – говорится в решении суда.

Однако суд решил, что нет оснований, чтобы оформить прокурорскую пенсию по инвалидности, однако засчитал в стаж половину срока обучения на дневной форме в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого в период с 2010 по 2015 год. "С учетом обстоятельств дела в их совокупности, суд считает, что пенсионный орган, не причислив к указанному стажу спорный период обучения, действовал не на основании, не в пределах и не способом, определенным действующим законодательством", – говорится в материалах дела.

На что имеют право прокуроры: особые условия устраивают не всех

В Украине прокурор имеет право выйти на пенсию, имея 25 лет стажа, из которых 15 лет – работа на прокурорских должностях. Кроме того, прокурорам относят половину периода обучения в вузах в стаж. То есть украинец, получивший высшее образование в 21 год, примерно 2 года может отнести к своему стажу. А еще через 23 года, если он работал в прокуратуре, сможет выйти на заслуженный отдых. То есть пенсию прокурор начнет получать в 44 года (на самом деле многие прокуроры получают пенсию раньше, об этом читайте дальше).

Для сравнения, если прокурор и с 25 лет стажа теоретически может выйти на пенсию в 44 года, то украинцу с 25 годами стажа придется работать до 63 лет. 25 лет не хватит даже на то, чтобы выполнить норматив по стажу для выхода на пенсию в 60 лет.

На этом "специальные" условия для прокуроров не завершаются. Если прокурор может получать на пенсии 60% зарплаты (на самом деле получают до 90%), то украинец по действующим правилам может рассчитывать на пенсию, размер которой будет на уровне 30% привычного заработка.

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом, начиная с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Благодаря статусу лица с инвалидностью Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев прокурорского стажа.

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