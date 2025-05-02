Прокурор отсудил более миллиона гривен пенсии: он продолжает работать в органах

Донецкий окружной административный суд 29 апреля 2025 удовлетворил иск прокурора, требовавший доплатить ему 1,2 млн грн пенсии. Согласно данным портала Судебная власть, речь идет о прокуроре Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Павле Ефимовиче.

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Как говорится в дела №200/1451/25. "В обоснование иска истец отмечает, что 1 сентября 2021 года, он через веб-портал обратился в Управление Пенсионного фонда Украины в г. Краматорске Донецкой области с заявлением о назначении пенсии по выслуге лет в соответствии со ст. 86 Закона Украины "О прокуратуре" от 14.10.2914-VII", – говорится в материалах дела.

ПФУ ограничил его пенсию, тогда впервые обратился в суд. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области во исполнение решения в январе 2025 года перечислило истцу пенсию с 1 сентября 2021 года, установив ее размер 51 172,30 грн.

Получив пенсию в январе 2025 года истец обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области с заявлением о предоставлении информации о задолженности по пенсии, возникшей с 1 сентября 2021 года, в которой просил предоставить информацию о сроках ее погашения.

"На обращение истца, 30 января 2025 года Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области предоставило ответ № 2582-1537/Ю-02/8-0500/25 в котором отметило, что общая сумма доплаты, начисленная на исполнение постановления Первого апелляционного административного суда2 200/963/24 за период с 01 сентября 2021 по 31 января 2025 составляет 1 212 442,43 грн. При этом указано, что выплата доплаты будет производиться после утверждения бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год в пределах бюджетных назначений", – говорится в материалах иска.

С такими действиями Пенсионного органа истец не согласился, в связи с чем обратился в суд с данным иском. Судья удовлетворил иск и обязал выплатить задолженность в размере 1212442,43 грн. Отметим, согласно декларации Павла Ефимовича, в 2024 году его ежемесячная пенсия составляла 66,9 тыс. грн. В то же время средняя зарплата – 133,5 тыс. грн в месяц.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время, для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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