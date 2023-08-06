Как крадут номера телефонов: два признака, которые укажут на мошенников

Мошенники в Украине виртуозно освоили схемы кражи мобильных номеров с помощью перевыпуска SIM-карт. Получив доступ к финансовому номеру телефона, аферисты могут украсть все деньги с банковской карты. Однако существует ряд признаков, по которым можно вовремя распознать действия преступников.

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Об этом сообщили в Киберполиции. Специалисты советуют украинцам обратить внимание на такие подозрительные события:

вам звонят по несколько раз подряд от имени служб такси или различных организаций и склоняют перезвонить;

на ваш мобильный счет поступила небольшая денежная сумма, которую вы не вносили.

Эти признаки свидетельствуют о попытке украсть мобильный номер. Ведь для того, что мошенник мог воспользоваться услугой восстановления SIM-карты от вашего имени, ему необходимо предоставить оператору список последних исходящих вызовов и дату последнего пополнения счета.

"Если вы заметили подозрительные признаки, немедленно сообщите об этом оператору мобильной связи... Удаленную замену SIM-карт злоумышленники применяют для получения доступа к финансовым телефонным номерам и последующего присвоения денег с ваших банковских счетов", – отмечают в Киберполиции.

Там также рекомендуют принять дополнительные меры безопасности:

запретить удаленную замену SIM-карты (нужно обратиться к мобильному оператору);

перейти на контрактное обслуживание;

использовать только официальное приложение своего банка и не проводить платежи с чужих смартфонов, компьютеров или планшетов;

регулярно проверять историю транзакций.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине взлетело количество банковских мошенничеств. В одном из популярных банков только за один месяц сумма убытка выросла почти на 27%. Т. н. "офисы" за день обзванивают тысячи украинцев и выманивают миллионы.

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