Как крадут номера телефонов: два признака, которые укажут на мошенников
Мошенники в Украине виртуозно освоили схемы кражи мобильных номеров с помощью перевыпуска SIM-карт. Получив доступ к финансовому номеру телефона, аферисты могут украсть все деньги с банковской карты. Однако существует ряд признаков, по которым можно вовремя распознать действия преступников.
Об этом сообщили в Киберполиции. Специалисты советуют украинцам обратить внимание на такие подозрительные события:
- вам звонят по несколько раз подряд от имени служб такси или различных организаций и склоняют перезвонить;
- на ваш мобильный счет поступила небольшая денежная сумма, которую вы не вносили.
Эти признаки свидетельствуют о попытке украсть мобильный номер. Ведь для того, что мошенник мог воспользоваться услугой восстановления SIM-карты от вашего имени, ему необходимо предоставить оператору список последних исходящих вызовов и дату последнего пополнения счета.
"Если вы заметили подозрительные признаки, немедленно сообщите об этом оператору мобильной связи... Удаленную замену SIM-карт злоумышленники применяют для получения доступа к финансовым телефонным номерам и последующего присвоения денег с ваших банковских счетов", – отмечают в Киберполиции.
Там также рекомендуют принять дополнительные меры безопасности:
- запретить удаленную замену SIM-карты (нужно обратиться к мобильному оператору);
- перейти на контрактное обслуживание;
- использовать только официальное приложение своего банка и не проводить платежи с чужих смартфонов, компьютеров или планшетов;
- регулярно проверять историю транзакций.
Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине взлетело количество банковских мошенничеств. В одном из популярных банков только за один месяц сумма убытка выросла почти на 27%. Т. н. "офисы" за день обзванивают тысячи украинцев и выманивают миллионы.
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