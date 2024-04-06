ПриватБанк остановил все функции: когда снова можна будет воспользоваться картой и банкоматом 

ПриватБанк в ночь на 6 апреля с 00:05 до 07:05 остановил операции с банковскими картами. На паузе также работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", – предупредил своих клиентов банк.

В период проведения работ 6 апреля с 00:05 и до 07:05 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания.

"Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции... Спасибо за понимание!" – говорится в обращении банка.

Процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с карточками.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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