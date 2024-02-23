Присвоил 700 тыс. грн из бюджета: ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу Долженкову

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) применила меру пресечения к бывшему народному депутату, подозреваемому в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсаций. Также ему было вынесено повторное подозрение. Речь идет об экс-нардепе от "Оппозиционного блока" Александре Долженкове.

О применении меры пресечения в виде залога в размере 696 440 грн сообщила пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Имя экс-нардепа в сообщении не раскрывается, однако по данным главы НАЗК Александра Новикова, речь идет именно о Долженкове.

САП отмечает, что бывшего нардепа подозревают в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсации за жилье. То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. Санкции статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

"НАБУ и САП повторно сообщили о подозрении бывшему народному депутату от "Опоблока" Александру Долженкову. По версии следствия, он с апреля 2015 года по декабрь 2018 года незаконно получил из бюджета Аппарата Верховной рады компенсацию по найму жилья, которую назначали народным депутатам, которые не имели собственных жилищ в столице. Депутат скрыл наличие собственной квартиры на Печерске и почти за два с половиной года незаконно получил на карточку 700,28 тыс. грн", – сообщил Новиков.

Ранее суд отменил подозрение якобы в связи с окончанием сроков расследования после сообщения о подозрении. Однако САП оспаривала все решения по этому делу. В настоящее время Долженкову снова сообщено о подозрении и следствие по делу завершено, отметил Новиков.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в 2020 году судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заподозрил Долженкова в цитировании военной доктрины президента России Владимира Путина. В частности, Слиденко возмутила формулировка политика о "русскоязычном населении" Украины.

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