Принесут большие деньги? Чего стоят старые монеты СССР

Расхожим является мнение, что все старые монеты – ценные, в т.ч. времен СССР. Однако на само деле, это не так: большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых кошельках, ни что иное, как просто куски металла.

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Как рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, такие монеты нумизматы могут купить – но за символическую 1 грн. И то лишь если они будут в хорошем состоянии.

В противном же случае, отметил он, вряд ли можно будет надеяться и на это. Ведь с высокой вероятностью это будет ржавая монета.

Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.

Впрочем, некоторые экземпляры все же можно дорого продать. Например, отчеканенные из серебра или золота. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

Как понять, является монета ценной

В то же время, подчеркунл специалист, самостоятельно определить стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег, вряд ли возможно. Дело в том, что часто коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь, которую могут заметить только специалисты. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Найти же их можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. За сам же осмотр, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк продает памятную монету в 200 грн – по 79 311 грн за штуку. Она посвящена архитектурно-исторической достопримечательности Древней Руси-Украины, всемирно известной Киево-Печерской лавре. Каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

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