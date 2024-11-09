Прибавки к пенсиям в 2025 году: что изменится и кто получит средства

В 2025 году пенсионеры в Украине, достигшие 65 лет и имеющие достаточный страховой стаж, будут получать пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты. Доплаты для пенсионеров старшего возраста (70+) также сохранятся и будут начисляться автоматически.

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OBOZ.UA выяснил, на какие суммы могут рассчитывать украинцы в следующем году. Согласно действующему законодательству Украины, граждане, достигшие 65 лет и имеющие необходимый страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), имеют право на пенсию, которая составляет не менее 40% минимальной заработной платы.

В 2024 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен, следовательно, минимальный размер пенсии для таких лиц должен быть не ниже 3 200 гривен, если уровень минималки сохранится, то выплаты в следующем году не изменятся. Если размер выплат не достигает минимального установленного уровня, пенсионеру автоматически начисляется доплата к пенсии, компенсирующая разницу между фактической выплатой и законодательно оговоренным минимумом.

По предварительным прогнозам Министерства социальной политики, в 2025 году не ожидается существенных изменений в системе доплат для пенсионеров, достигших 65-летнего возраста. Это значит, что выплаты останутся на том же уровне, что и в 2024 году. Если размер пенсии не достигает 40% от минимальной зарплаты, автоматически осуществляется доплата до этого уровня без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд Украины. Важно отметить, что пенсионеры в возрасте 65 лет не имеют права на дополнительные надбавки, начисляемые за достижение более старшего возраста, о чем будет идти речь.

Доплаты для пенсионеров старшего возраста

Кроме базовой пенсии, украинское законодательство предусматривает надбавки для пенсионеров в зависимости от возраста. А именно:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен к ежемесячной пенсии;

получают дополнительно 300 гривен к ежемесячной пенсии; для лиц от 75 до 79 лет размер надбавки составляет 456 гривен.

размер надбавки составляет 456 гривен. пенсионеры старше 80 лет получают прибавку в размере 570 гривен.

Эти надбавки также начисляются автоматически и фиксированы. В 2025 году не ожидается изменения этих сумм, но возможны корректировки при значительных изменениях в экономической ситуации страны.

Несмотря на то, что большинство доплат начисляется автоматически, есть категории пенсионеров, которые могут обращаться за дополнительными выплатами. К таким категориям относятся:

инвалиды войны и участники боевых действий;

лица, ухаживающие за инвалидами I группы;

пенсионеры, имеющие статус "Дети войны";

лица с особыми наградами перед Украиной.

Эти дополнительные выплаты могут также изменяться в зависимости от решений правительства и финансовых возможностей государственного бюджета. Официальных заявлений по поводу изменений в пенсионной системе на 2025 год на данный момент нет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина потратила на спецпенсии почти 88 миллиардов гривен за девять месяцев 2024 года и до конца года эта сумма может вырасти до 120 миллиардов. Правительство и парламент готовят реформу, которая должна уравнять пенсионные выплаты для всех категорий граждан и сократить расходы.

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