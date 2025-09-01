Право на гражданство в ЕС имеет лишь 1 из 20: почему украинские беженцы оказались в такой ситуации

Около 95% украинских граждан в странах Европейского Союза не стоит рассчитывать на получение местных паспортов. При отсутствии надлежащих оснований они не могут получить местное гражданство – это возможно благодаря происхождению, браку или проживанию в Европе.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, заявила председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Наталья Науменко. Она уверена, настоящая цель закона о множественном гражданстве – укрепить историческую связь с украинской диаспорой за рубежом.

Когда украинцы заслуживают гражданство ЕС

Науменко перечислила условия, при которых иностранный гражданин (а следовательно это касается и украинцев) может получить гражданство страны ЕС. Науменко отметила, что эта процедура достаточно длительная и включает следующие основания:

по происхождению;

через брак с гражданином ЕС;

после длительного срока постоянного проживания на территории ЕС – 5-7 лет в большинстве стран.

Кроме того, нужно сдать экзамены – на знание истории, языка, культуры и тому подобное. Необходимые условия выполнили лишь 9% украинских граждан. Кроме того, не все европейские страны признают множественное гражданство, поэтому в некоторых случаях украинцам придется выбирать.

"Те украинцы, которые выехали раньше и женились на гражданах ЕС, получили такое право. Некоторые уже вышли из гражданства Украины, еще часть людей в процедуре выхода. Но это не такие цифры, которые существенно влияют на демографическую ситуацию", – отметила Наталья Науменко.

Есть ли угроза массового выхода из гражданства Украины?

Закон о множественном гражданстве в Украине президент Владимир Зеленский подписал 15 августа. Первыми странами, где будут действовать эти нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Впрочем, глава ГМС не считает, что украинцы начнут массово переходить в другое гражданство.

"Каких-то тенденций мы здесь тоже, скорее всего, не увидим. Закон больше направлен на ту историческую связь с диаспорой, которая находится в Канаде, США, Франции и других странах. То есть, речь идет о потомках тех этнических украинцев, которые давно выехали из нашей страны. Это люди, которые хотят иметь гражданство Украины, но не хотят выходить из гражданства страны, где родились и прожили всю свою жизнь, и с которой они тоже ассоциируют себя. Они и до этого имели право получить украинское гражданство, но в подавляющем большинстве случаев после этого должны были выйти из гражданства страны, которое они имеют. Теперь они смогут сохранить другое гражданство", – отметила главная Науменко.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины ухудшил прогноз по миграции – вместо 200 тыс. тех, кто должен был вернуться, теперь в учреждении ожидают, что до конца года страну покинут еще столько же, и еще 200 тыс. – в следующем году. Даже если война прекратится, возможна новая волна трудовой миграции, которая может охватить до 2 млн украинцев, в результате чего для восстановления страны придется привлекать иностранных трудовых мигрантов.

