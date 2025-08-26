Навроцкий хочет жестко ограничить помощь украинцам: законопроект уже в Сейме

В Польше уже подали новый законопроект, который ограничивает социальные выплаты и медицинское обеспечение украинцам только тем, кто официально работает и платит налоги. Еврокомиссия уже отреагировала на это, отметив, что помощь беженцам, которые не имеют собственных ресурсов, должна предоставляться, а ее объем определяют государства-члены ЕС.

О том, что законопроект уже подан в Сейм сообщил Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. Президент страны Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который предусматривал продление ежемесячного пособия – 800 злотых на ребенка, бесплатный доступ к системе образования и здравоохранения, до марта 2026 года.

Вместо этого он предложил собственный проект, согласно которому социальные выплаты и медицинское страхование будут получать только те украинцы, которые официально работают и платят налоги в Польше. Проект также предусматривает изменения в процедуру получения гражданства – ее планируют продлить с трех до десяти лет, а за незаконное пересечение границы повысить наказание до пяти лет заключения.

Кроме того, предусмотрены изменения в закон об Институте национальной памяти. Богуцкий заявил, что у правительства было полтора года для принятия справедливых решений, однако этого не сделал, и подчеркнул, что программа 800+ должна предоставляться только трудоустроенным украинцам, которые платят налоги, а их дети посещают польские школы.

С момента вторжения России в Украину в 2022 году Польша приняла около миллиона украинских беженцев, большинство из которых женщины и дети. Сейчас украинцы со статусом временной защиты имеют право на социальные выплаты и доступ к медицинским и образовательным услугам наравне с польскими семьями, однако новый законопроект ставит под сомнение эти гарантии.

На такую инициативу Польши уже отреагировала Еврокомиссия. Представитель Маркус Ламмер отметил, что в соответствии с Директивой ЕС о временной защите государства-члены должны предоставлять медицинскую и социальную поддержку тем, кто не имеет собственных ресурсов, включая украинцев. В то же время он отметил, что объем помощи определяют именно государства-члены.

Ламмер также напомнил, что Еврокомиссия недавно приняла решение о выделении еще 3 миллиардов евро странам, которые принимают украинских беженцев, чтобы ослабить финансовое бремя их содержания. "Мы только недавно, перед летом, опубликовали решение о предоставлении еще трех миллиардов государствам-членам, которые принимают украинских беженцев", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, лидер младшего партнера в правящей коалиции Германии – Христианско-социального союза – Маркус Зедер призвал сильнее побуждать украинцев и других искателей убежища к трудоустройству. В то же время он раскритиковал систему социальной поддержки получателей убежища.

