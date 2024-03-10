Почти 11 тыс. грн. на каждого члена семьи: кому из украинцев предоставят выплату

Некоторые украинские семьи могут получить по 10 800 грн на каждого члена семьи. Деньги выплачивают по 3600 грн. в течение 3-х месяцев. Однако претендовать на помощь могут только некоторые категории.

Благотворительный фонд "Право на защиту" проводит регистрацию ВПЛ для участия в программе многоцелевой денежной помощи. Регистрация будет за электронной очередью. Об этом пишет "На пенсии".

Претендентам нужно заполнить только одну анкету на всю семью. Нет необходимости заполнять на каждого члена семьи отдельно.

Подать заявку на получение выплат можно, если семья:

Не получала раньше пособия от международных организаций;

имеет доход менее 5400 грн на члена семьи;

относится к определенным категориям и имеет хотя бы один из критериев уязвимости.

Кто претендует?

Переселенцы, переместившиеся после 24.02.22;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24.02.2022

Выокормляются следующие уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или со стариками (55 лет и старше)

семья, которую возглавляет одна одинокая/ несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей

приемные семьи, занимающиеся детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимое документальное подтверждение)

Куда обращаться за оформлением выплат?

Для получения номера в очередь в пункт регистрации в Киеве необходимо заполнить форму, которая открывается каждую пятницу в 15:00. Пункт собрания работает по адресу: г. Киев, ул. Ярославская, 31б с 10:00 до 15:00.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Чехии оказывают помощь украинским беженцам. Поддержка предоставляется в виде денежных выплат, которые считаются необходимыми для удовлетворения основных потребностей жизни, включая пособие на жилье. Денежные средства выплачиваются как на взрослых, так и на детей.

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