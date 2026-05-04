Платят ли мобилизованным во время БЗВП: в Минобороны озвучили четкие суммы

Во время базовой подготовки (БЗВП) в Вооруженные силы Украины мобилизованные получают от примерно 20 130 грн в месяц, причем выплаты начисляются с первого дня, но приходят в следующем месяце. После обучения суммы могут вырасти до 30-100 тысяч гривен и более в зависимости от условий службы и участия в боевых действиях.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. После оформления в территориальных центрах комплектования новобранцев направляют в учебные центры.

Там они проходят БЗВП, которое длится 51 день. Уже с первых суток службы военнослужащим начисляется денежное обеспечение – официальная "зарплата" в армии.

Однако фактическое получение средств происходит с задержкой, ведь выплаты поступают в следующем календарном месяце одной суммой. Например, если военный начал обучение в апреле, первые деньги он получит в мае – пропорционально количеству дней службы.

По информации Минобороны, базовый уровень денежного обеспечения во время обучения составляет примерно 20 130 гривен в месяц. Отмечается, что это минимальная ориентировочная сумма, которая может меняться в зависимости от:

воинского звания;

занимаемой должности;

индивидуальных условий службы.

Для большинства новобранцев именно этот уровень является стартовым финансовым обеспечением на период подготовки. После завершения БЗВП размер выплат зависит от места службы и выполняемых задач. Если военнослужащий не привлечен к боевым действиям и имеет базовый тарифный разряд, его доход обычно остается на уровне от 20 130 грн.

Однако в большинстве случаев сумма возрастает благодаря надбавкам. Система денежного обеспечения предусматривает значительные доплаты в зависимости от условий службы:

около 30 000 грн за выполнение задач вне зон боевых действий;

до 50 000 грн для командиров подразделений;

до 100 000 грн за непосредственное участие в боевых действиях;

дополнительно до 70 000 грн за каждые 30 дней пребывания на передовой.

Именно эти надбавки формируют основную разницу между минимальным и фактическим доходом военного. Кроме ежемесячного обеспечения, военные имеют право на дополнительную материальную помощь. В частности, предусмотрены:

ежегодная помощь на оздоровление;

компенсационные выплаты;

другие социальные гарантии в соответствии с законодательством.

Таким образом, общий доход военнослужащего может значительно превышать базовую ставку. Во время прохождения БЗВП военнослужащие, как правило, не имеют права на плановый отпуск. Решение о его предоставлении после завершения обучения принимает командир.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине уже согласовали 3 296 жилищных ваучеров для переселенцев на общую сумму 6,59 млрд грн – эти средства дают возможность приобрести жилье в пределах до 2 млн грн на одну семью. Получить помощь в первую очередь могут ВПЛ с временно оккупированных территорий (ВОТ) со статусом участника боевых действий (УБД).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!