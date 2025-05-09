Пенсию в 65 лет дадут не всем: какие выплаты гарантированы украинцам, которые не выполнили условия

Люди, которым исполнилось 65 лет, могут претендовать на государственную поддержку, даже если не имеют права на пенсию из-за недостаточного страхового стажа. Размер выплаты может достигать 2,3 тыс. грн и определяется с учетом прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

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Об этом напомнили в Министерстве юстиции. Отмечается, что социальная помощь назначается при определенных условиях, определенных Постановлением КМУ № 261 от 2 апреля 2005 г. В частности, требуется, чтобы они

имели полные 65 лет, но не имеют права на пенсию;

имели установленную инвалидность;

не пользовались никакими пенсионными или социальными выплатами;

принадлежали к малообеспеченным слоям населения.

Важно отметить, что такая помощь предоставляется гражданам Украины, которые постоянно проживают на территории страны. Также на помощь могут подаваться:

иностранцы и лица без гражданства, которые переехали для постоянного проживания;

беженцы и лица, которые нуждаются в дополнительной защите;

граждане Польши, находящиеся на территории Украины.

Людям, которым исполнилось 65 лет, помощь предоставляется пожизненно, а лицам с инвалидностью - на период установления инвалидности. Размер выплат зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который в 2025 году составляет:

100% - 2361 грн (для людей с инвалидностью I группы);

(для людей с инвалидностью I группы); 80% - 1888 грн (для людей с инвалидностью II группы);

(для людей с инвалидностью II группы); 60% - 1416 грн (для людей с инвалидностью III группы);

(для людей с инвалидностью III группы); 50% - 1180 грн (для священнослужителей);

(для священнослужителей); 30% - 708 грн (для тех, кому исполнилось 65 лет).

Тем, кто имеет право на поддержку, следует обратиться в подразделение социальной защиты населения. Для оформления помощи понадобится определенный пакет документов:

заявление;

паспорт;

трудовая книжка;

карточка налогоплательщика;

декларация о доходах и имущественном состоянии с указанием информации о составе семьи.

Относительно сроков - людям, которым исполнилось 65 лет, помощь предоставляется пожизненно. Для лиц с инвалидностью выплаты осуществляются на период установления инвалидности.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с июня в Украине проведут перерасчет пенсий работающих пенсионеров. При этом перерасчет произойдет задним числом за период начиная с апреля. Размер прибавки будет зависеть от стажа и размера зарплаты, а перерасчет коснется тех работающих пенсионеров, у кого с момента назначения (перерасчета) прошло 24 месяца.

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