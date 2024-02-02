Пенсия за выслугу лет: кому назначают в Украине в 2024 году. Список профессий

Пенсии за выслугу лет в Украине назначаются далеко не всем сотрудникам, которые долго работали и имеют большой страховой стаж. Такие пенсионные выплаты могут получить только граждане, в основном занятые на работах, которые могут привести к потере профпригодности. К примеру, это сотрудники авиации, железных дорог, военные и др. Также право на пенсию за выслугу лет имеют прокуроры.

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При этом работа на некоторых предприятиях и должностях позволяет получать пенсии за выслугу лет еще до наступления пенсионного возраста. Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Пенсия за выслугу лет – это один из видов трудовых пенсий. Основным условием для назначения пенсии за выслугу лет является наличие специального стажа работы, наработанного в учреждениях и должностях, дающих право на такой вид пенсии", – объясняют в ПФУ.

Пенсия за выслугу лет: кто имеет право при достижении определенного возраста

Речь идет о 50 или 55 годах для мужчин и 45-50 годах для женщин. При этом получатель должен иметь достаточное количество общего страхового стажа и стажа на конкретной должности.

Точные требования определяется в зависимости от профессии. В целом на такой вид пенсии по выслуге лет могут рассчитывать представители таких профессий:

диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением, а также инженерно-техническому составу гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;

работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Кто получает пенсию за выслугу лет независимо от возраста

Для ряда профессий не установлен возраст назначения пенсии за выслугу лет. Однако стаж все равно необходим. Речь идет о таких специальностях:

артисты при наличии на время обращения за пенсией стажа творческий деятельности от 20 до 35 лет;

работники авиации и летно-испытательного состава при наличии выслуги лет у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017 и позднее, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017 и позднее;

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017;

спортсмены при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывание в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Пенсия за выслугу лет военным

Пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим при увольнении с военной службы. Однако есть варианты:

пенсия независимо от возраста, если на день увольнения у них не менее 25 календарных лет выслуги;

в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Размеры пенсий определяются от 50% (уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья от 55%) до 70% соответствующих сумм денежного довольствия в зависимости от продолжительности выслуги. Минимальный размер пенсий за выслугу лет не может быть ниже 3854 грн.

Пенсии за выслугу лет работникам прокуратуры

Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, у которых на день обращения за назначением такой пенсии имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет. Размеры пенсий определяются как 60% суммы их месячной (действующей) заработной платы.

Работникам, не имеющим выслуги 25 лет, но отработавшим на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеющим достаточный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет – женщины), пенсия за выслугу лет назначается после достижения мужчинами 57 лет, женщинами – 55 лет. Размер их пенсии определяется пропорционально количеству полных лет работы на прокурорских должностях.

Как сообщал OBOZ.UA, пенсии в Украине пересчитают с марта 2024 года. Речь идет о плановой индексации, размер которой составит около 13%. Повышение в размере 1 тыс. получат те, чьи пенсии на данный момент составляют около 8 тыс. грн.

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