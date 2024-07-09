Пенсионеры имеют 10 дней: те, кто не успеют, могут потерять 20% выплаты

Некоторым украинцам могут снизить пенсию на 20%, если они трудоустроятся и не сообщат об этом Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в течение 10 дней. Работающие пенсионеры должны своевременно информировать ПФУ об изменениях в своем статусе во избежание штрафов и удержания части пенсии.

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Об этом сообщает ПФУ. Пенсионеры, нашедшие работу или уволившиеся, должны сообщить об этом ПФУ в течение 10 дней с момента зачисления на работу или увольнения.

Это касается также начала или прекращения предпринимательской деятельности. Если пенсионер не выполнит это требование, он рискует потерять часть своей пенсии.

Для граждан, продолжающих работать, пенсия начисляется по другим правилам. В частности, их пенсии не индексируются каждый год, а перечисляются раз в два года с учетом нового стажа. Пенсионерам, досрочно вышедшим на пенсию по выслуге лет и вновь устроившимся на ту же работу, выплаты пенсии вообще приостанавливаются. Важно также отметить, что работающим пенсионерам не начисляются надбавки и повышения, предусмотренные для неработающих пенсионеров.

Если ПФУ выяснит, что пенсионер работает, но не уведомил об этом, он должен будет вернуть часть незаконно начисленной пенсии. Это можно сделать добровольно, но если пенсионер откажется, переплата будет удержана принудительно с каждой пенсии. По закону всю пенсию вычислить нельзя, поэтому с каждой выплаты могут удерживать до 20%.

Для уведомления о трудоустройстве пенсионер может обратиться в орган Пенсионного фонда лично или сделать это онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал Действие. При онлайн-обращении необходимо использовать квалифицированную электронную подпись.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше пенсию от Управления социального страхования (ZUS) могут получить украинцы, работавшие даже один день. Однако речь не идет о минимальной пенсии. Взнос будет разделен на среднюю продолжительность жизни на пенсию. То есть в таком случае пенсия может быть в скудном размере.

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