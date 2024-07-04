Как украинцу получить пенсию в Польше и правда ли, что достаточно одного дня работы: условия удивят

В Польше пенсию от Управления социального страхования (ZUS) могут получить украинцы, работавшие даже один день. Однако речь не идет о минимальной пенсии. Взнос будет разделен на среднюю продолжительность жизни на пенсию. То есть в таком случае пенсия может быть в копеечном размере.

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Как отмечают на сайте ZUS, в Польше для получения пенсии нужно 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин. Также нужно платить в Польше взносы в рамках социального страхования. При этом не важно как долго платить взносы. Даже если это один день.

Однако взносы будут разделены на продолжительность жизни на пенсии. Если платить взнос один день, то пенсия будет мизерной. "Для исчисления размера Вашей пенсии от Управления социального страхования (ZUS) будут прилагаться: валоризированные взносы на пенсионное страхование, хранящиеся на Вашем индивидуальном счете в ZUS, валоризированный начальный капитал (установленный за периоды страхования до 1 января 1999 года), валоризированные средства, хранящиеся на Вашем субсчете в Управлении социального страхования (ZUS)", – говорится в разъяснении.

Для получения права на минимальную пенсию в Польше необходимо соответствовать польским условиям, то есть иметь 20-летний стаж работы для женщин и 25 лет для мужчин, а также достижение пенсионного возраста, то есть 60 и 65 лет соответственно. В противном случае польская пенсия по возрасту будет рассчитываться на основе взносов, уплачиваемых лицом во время работы в Польше, и если этих взносов мало, помощь также будет низкой.

Отметим, минимальная пенсия в Польше составляет 1588,44 злотых (около 13600 гривен).

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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