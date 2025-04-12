Украинцам пересчитали зарплаты: каким специалистам резко повысили

В Украине по состоянию на апрель 2025 года средняя зарплата составляет 24 тыс. грн. За год зарплата выросла на 20%, хотя за последний месяц уровень средней заработной платы не изменился.

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Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Так, быстрее всего зарплаты выросли для десяти специальностей. К примеру, за год средняя заработная плата для оператора стиральной машины (прачка) выросла на 100% до 22 тыс. грн.

Прачка – 22 000 грн (+100%)

Радиотехник – 40 000 грн (+78%)

Дерматолог – 50 000 грн (+67%)

Специалист по настройке техники – 27 500 грн (+65%)

Фармер – 65 000 грн (+63%)

Вахтер – 12 600 грн (+58%)

Лесник – 30 000 грн (+58%)

Руководитель отдела закупок – 55 000 грн (+57%)

Внутренний аудитор – 50 000 грн (+54%)

Среди городов самая большая средняя зарплата традиционно в столице. В среднем здесь зарабатывают 27,5 ты. грн. В Днепре средняя зарплата составляет 23,5 тыс. грн, во Львове – 25 тыс. грн. грн. Жители Одессы в среднем могут претендовать на заработную плату в размере 23 тыс. грн.

"В марте рынок труда продолжал развиваться под влиянием, с одной стороны, реалий полномасштабной войны, и с другой — сезонных факторов. Первое сказалось на том, что второй месяц подряд среди десятки самых востребованных должностей видим военнослужащих. Также фиксируем, что количество вакансий, где работодатели готовы отдавать .

Но наряду с тем, на специфику вакансий влияют сезонные факторы. В марте с поиском работников оживились представители гостинично-ресторанного бизнеса. Так что возросло количество предложений работы для горничных, официантов, администраторов гостиницы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее свою декларацию за 2024 год обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно ей , доходы главы государства и членов его семьи превысили 15,2 млн грн, из которых 8,5 млн грн было получено от погашения ОВГЗ (государственные ценные бумаги). В то же время уточняется также, что остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2024 года значительно не изменился.

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