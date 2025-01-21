Пенсионерка подняла себе пенсию до 365 тыс. грн в месяц: в судейский стаж засчитала даже обучение в России и работу в прокуратуре

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск судьи Верховного суда в отставке Галины Каныгиной и поднял ей пенсию до 365 177 грн (с перерасчетом в сторону увеличения). Ранее Пенсионный фонд, против которого и подавала иск Каныгина, уменьшил ее пенсию до 55 038 грн. Однако судья в отставке добилась того, чтобы в ее стаж работы судья учла половину срока обучения в России, а также период работы в прокуратуре.

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Об этом говорится в материалах решения суда от 17 января 2025 года, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Так, Каныгина с марта 2023 года получает пожизненное денежное содержание (пенсию). В своей последней декларации за 2023 год она указала пенсию в размере 3 370 289 грн за неполные 10 месяцев. Следовательно, ежемесячная пенсия судьи составляла 365 177 грн, о чем говорится в материалах дела.

Однако Пенсионный фонд изучил материалы ее дела и провел перерасчет с конца 2023 года. Оказалось, что судейский стаж, который был использован при расчете включает 44 года, в том числе почти два года обучения в русском Саратовском юридическом институте им. Курского и более 12 лет работы в прокуратуре на должностях стажер, помощник прокурора и прокурор отдела. Когда Пенсионный фонд оставил только стаж работы судьей, а также использовал новую справку о зарплате судьи, пенсию сократили до 55 тысяч. грн.

"По мнению истца, ответчиками противоправно не засчитана половина срока обучения по дневной форме в Саратовском юридическом институте (1 год 11 месяцев), время работы на должностях прокуроров (12 лет 4 месяца 2 дня), что привело к уменьшению процентного размера ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке", – говорится в материалах дела.

Судья удовлетворил иск Каныгиной и поднял ее пенсию до 365 177 грн. Кроме того, с 2024-го (задним числом) ему должны провести уже выгодный ей перерасчет (размер которого не указывается).

"Признать противоправным и отменить решение Пенсионного фонда Украины в г. Киеве № 930020863313 от 15 декабря 2023 года. Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве возобновить выплату ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке на основании решение от 17.03.2023 года", – говорится в материалах дела от 17 января 2025 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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