Пенсионерка отсудила у чиновников ПФУ тысячи гривен за моральный ущерб: они требовали у нее справку 

Черкасский районный суд принял решение обязать главное управление ПФУ в Черкасской области заплатить истице 5000 грн в виде компенсации морального ущерба. Еще несколько лет назад они потребовали у нее справку переселенца для того, чтобы платить пенсию, временно перестали начислять выплату. Тогда пенсионерка выиграла суд, но судебное решение так и не было выполнено.

Об этом говорится в материалах дела №707/755/23. Так, в сентябре 2017 года на карточный счет истца не была засчитана ежемесячная пенсия, в связи с этим она обратилась с заявлением в ГУПФУ в Черкасской области. Ей ответили: выплата переселенцам осуществляется в соответствии с постановлением КМ Украины от 05.11.2014 №637, но для подтверждения должна быть справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

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Пенсию ей не платили аж до апреля 2019-го. Задолженность составила 66 710 грн. Пенсионерка подала иск и выиграла его. Однако, деньги она так и не получила. "Сумма задолженности пенсии составляет почти 70000 грн, срок задолженности почти 6 лет, поэтому выплату суммы задолженности в размере 70000 грн, считает разумной и справедливой компенсацией морального вреда", – отмечает истец.

В результате суд принял решение взыскать с Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области пенсионерке в счет возмещения морального вреда 5000 грн. Отметим, Пенсионный фонд уже проиграл суды пенсионерам на сумму более 50 млрд грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, пенсии судей в Украине за год увеличились почти до 100 тыс. грн. В то же время простым украинцам увеличили выплаты всего на 800 грн.

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