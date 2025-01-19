Пенсии ветеранам войны с инвалидностью уменьшатся? В ПФУ дали ответ

В 2025 году пенсии ветеранов войны, которые участвовали в обеспечении национальной безопасности и обороны, а тем более имеют инвалидность останутся без изменений. Новые нормы об ограничении выплат не относятся к этой категории граждан.

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Об этом рассказал Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в ответ на вопросы одного из получателей выплат. Вопросы пенсионных выплат для участников боевых действий в российско-украинской войне вызывают значительный общественный интерес, особенно в связи с изменениями в законодательстве.

В частности, граждан обеспокоила норма Закона "О государственном бюджете на 2025 год", предусматривающая ограничение пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов. В ответ на обращение пенсионеров ПФУ предоставил официальные разъяснения о возможном влиянии изменений на пенсии по инвалидности для ветеранов войны.

Там заверили, что нормы об ограничении пенсионных выплат, предусмотренные на 2025 год, не распространяются на граждан, участвовавших в обеспечении национальной безопасности и обороны во время военной агрессии РФ. Это означает, что коэффициенты ограничения выплат не будут применяться к таким лицам, даже если размер их пенсии превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. Особый порядок выплат касается ветеранов войны и участников боевых действий, выполнявших следующие задачи:

непосредственно участвовали в антитеррористической операции (АТО) и обеспечивали ее проведение;

находились в районах проведения АТО в период боевых действий;

осуществляли меры по обеспечению государственной сохранности и обороны в районах, где велась активная борьба против вооруженной злости РФ;

защищали территориальную целостность Украины и безопасность граждан во время военных операций в Донецкой и Луганской областях.

Также к этой категории относятся граждане, участвовавшие в обеспечении обороноспособности страны в рамках мер, направленных на отпор и сдерживание российской агрессии. Уволившийся со службы в 2023 году мужчина обратился в ПФУ с вопросом о том, изменится ли его пенсия по инвалидности вследствие ограничения выплат в 2025 году.

Как участник боевых действий, он получает пенсию, размер которой превышает 23 тысяч гривен. В ответе Пенсионного фонда отмечается, что выплаты таким гражданам останутся неизменными, поскольку они подпадают под категорию защищенных лиц.

Пенсии ветеранам войны, выполнявшим задачи по обеспечению обороноспособности Украины, будут выплачиваться в 2025 году без применения понижающих коэффициентов. Это закреплено в пункте 1 постановления Кабинета Министров Украины от 3 января 2025 г. № 1 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, размер будущей пенсии можно увеличить на 50%. Для этого необходимо по собственному желанию выйти позже на заслуженный отдых, однако при этом выполнить условия по стажу.

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