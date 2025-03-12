Пенсии в Украине пересчитают уже через несколько недель: кого заденет второй этап и что будет с выплатами

В Украине с 1 апреля проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам. При этом речь идет только о тех, кто с момента последнего расчета успел получить дополнительно два года стажа.

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Как сообщают в Минсоци, перерасчет произведут автоматически с 1 апреля. Он коснется 629 тыс. лиц. При этом работают на пенсию около 2,8 млн. человек. Перерасчет проведут только в том случае, если по состоянию на 1 марта пенсионер приобрел дополнительно 24 месяца стажа.

Размер перерасчета зависит от многих факторов, включая размер заработной платы. За каждый отработанный год можно получить 1% от расчетного заработка. Например, если вы имели 35 лет стажа, то пенсия могла быть в размере 35% расчетного заработка (учитывает среднюю зарплату за три года и соотношение собственной зарплаты к средней).

Если же вы приобрели дополнительно два года (24 месяца стажа), то вместо 35% на пенсии вы сможете получать уже 37% расчетного заработка.

Какие пенсии получают украинцы

2,7 млн. пенсионеров получают до 3 тыс. грн пенсии. Еще 1,8 млн – от 3 тыс. до 4 тыс. грн и 1,9 млн пенсионеров – от 4 тыс. до 5 тыс. грн. Следовательно, на сумму до 5 тыс. грн получают 6,4 млн пенсионеров (62,1% от общего количества).

В то же время фактический прожиточный минимум для потерявшего трудоспособность человека составляет уже более 6,5 тыс. человек. грн. То есть все украинские пенсионеры, которые получают меньше указанной суммы, находятся за чертой бедности.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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