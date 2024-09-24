Пенсии получат не все украинцы: кому приготовили специальную выплату и какой ее размер

В Украине те, кто не выполнит требование о стаже для выхода на пенсию, смогут оформить государственную социальную помощь. Ее размер гарантирует, что украинец, потерявший трудоспособность, будет получать по меньшей мере прожиточный минимум.

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Об этом сообщает издание "На пенсии". Выйти на пенсию в 2024 году можно в 60, 63 и 65 лет, но при наличии не менее 31, 21 или 15 лет стажа соответственно. В рамках пенсионной реформы ежегодно требования к страховому стажу будут повышаться в год до 2028 года. В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 35 лет страхового стажа.

Если страхового стажа не хватает, можно оформить государственную социальную помощь людям, не имеющим права на пенсию. Размер таких выплат составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (в 2024 году это 2361 гривна) и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода.

Однако максимальная сумма пособия не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 гривен на 2024 год.

Заявление о предоставлении социальной помощи следует подавать каждые шесть месяцев с соответствующими документами. Однако на период военного положения в стране выплаты продолжают автоматически.

Как оформить социальную помощь Для оформления социальной помощи нужно обратиться в орган соцзащиты с заявлением и следующими документами:

декларацией о доходах и имуществе (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия;

копией решения о назначении опекуна (для недееспособного лица, которому назначен опекун);

копией документа, подтверждающего полномочия представителя заведения, выполняющего функции опекуна над лицом (для недееспособного лица, опекун которого не назначен);

копией справки о взятии на учет внутри перемещенного лица, удостоверением беженца или удостоверением лица, нуждающегося в дополнительной защите, видом на постоянное проживание или вида на временное проживание (при необходимости);

копией справки о регистрации места жительства.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с повышением требований к стажу.

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