Пенсии пересчитают за считанные дни: кому повысят на 520 грн

В Украине повысят часть пенсий с 1 апреля. Максимальный размер прибавки составит 520 грн. Речь идет о пенсионерах в возрасте 65 лет со стажем не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Об этом говорится в публикации издания "На пенсии". Так, согласно действующему законодательству, такие граждане не могут получать выплаты ниже 40% от минимальной зарплаты. С 1 января минимальная зарплата в Украине увеличилась – до 7100 гривен.

Но перерасчет выплат этой категории пенсионеров решили перенести на март, чтобы провести его вместе с ежегодной индексацией. В результате с 1 марта минимальные пенсии 65-летним украинцам выросли с 2680 до 2840 гривен. Напомним, что это минимальный размер пенсии.

За первое повышение выплаты выросли на 160 гривен. Но с 1 апреля этой категории граждан снова пересчитают пенсии в связи с очередным ростом минимальной зарплаты. С 1 апреля 2024 года она составит 8000 гривен, соответственно, пенсия не должна быть ниже 3200 гривен.

Это двойное повышение увеличит размер выплат 65-летним на 520 гривен. Следует отметить, что пенсионеры в возрасте 65 лет, продолжающие работать на это повышение, могут не рассчитывать. Их пенсия меняется только после увольнения – тогда производится перерасчет с учетом актуальной минимальной зарплаты. Напомним, что в результате индексации с 1 марта пенсионные выплаты выросли в среднем на 397,07 грн, средний размер пенсии составляет 5792,02 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!