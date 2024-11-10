Пенсии не насчитают: некоторым украинцам грозит приостановка выплат в 2025 году

В 2025 году пенсионные выплаты могут приостановить тем пенсионерам со статусом внутриперемещенного лица (ВПЛ), которые не пользовались счетами в течение последних 12 месяцев или не прошли обязательную идентификацию. Возобновить выплаты можно будет, обратившись с заявлением в региональное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Видео дня

Об этом пишет профильное издание "На пенсии". Как отмечается, статья 41 проекта государственного бюджета Украины на 2025 год, который правительство предоставило на рассмотрение Верховной Раде, предлагает остановить выплату пенсий двум категориям получателей.

Кабинет Министров Украины стремится оптимизировать расходы государственного бюджета из-за увеличения финансовой нагрузки и сложной экономической ситуации в стране. Одним из направлений такой оптимизации есть пересмотр пенсионных выплат для пенсионеров со статусом ВПЛ. Проект государственного бюджета Украины на 2025 год предусматривает возможность остановки выплат пенсий для двух категорий пенсионеров:

пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, но на их банковских счетах не происходило движения средств в течение последних 12 месяцев: если пенсионные выплаты не использовались в течение года, это может свидетельствовать о том, что человек не находится на территории Украины или не нуждается финансовой поддержки В таком случае Пенсионный фонд может временно прекратить выплаты до выяснения обстоятельств;

если пенсионные выплаты не использовались в течение года, это может свидетельствовать о том, что человек не находится на территории Украины или не нуждается финансовой поддержки В таком случае Пенсионный фонд может временно прекратить выплаты до выяснения обстоятельств; пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, но не прошедшие обязательную идентификацию: для внутренне перемещенных лиц предусмотрена регулярная идентификация, позволяющая подтвердить их статус и право на получение социальных выплат. Если пенсионер своевременно не прошел эту процедуру, выплаты могут быть остановлены до момента идентификации.

В случае утверждения законопроекта, пенсионеры, которым будут приостановлены выплаты, смогут их восстановить. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в региональное управление ПФУ. В заявлении нужно будет указать причину отсутствия движения средств или дать подтверждение прохождению идентификации.

Возобновление выплат, по словам экспертов, может быть оперативным, но важно своевременно предоставить все необходимые документы. Это поможет избежать задержек и продлить получение пенсии без существенных перерывов.

Приостановка пенсионных выплат определенным категориям пенсионеров может вызвать волну возмущения среди граждан, особенно тех, кто регулярно пользуется своими пенсионными счетами, но по разным причинам не смог пройти идентификацию. В то же время правительство аргументирует эти изменения необходимостью сократить расходы и обеспечить адресность выплат, чтобы поддержка поступала тем, кто действительно в ней нуждается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году пенсионеры в Украине, достигшие 65 лет и имеющие достаточный страховой стаж, будут получать пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты. Доплаты для пенсионеров старшего возраста (70+) также сохранятся и будут начисляться автоматически.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!