От 150 до 5667 грн надбавки: кто из пенсионеров получит больше в сентябре

В сентябре 2026 года отдельным категориям пенсионеров предусмотрены доплаты от 150 до 5667 грн – в зависимости от возраста, стажа, статуса и других условий. Часть повышений Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит автоматически, а для получения некоторых выплат пенсионерам необходимо подать заявление и предоставить подтверждающие документы.

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Об этом пишет профильный портал "На пенсии". Суммы дополнительной поддержки в сентябре могут существенно различаться – от 150 грн до 5667 грн. При этом важно учитывать, что речь идет о различных видах доплат, поэтому право на одну из них не означает автоматического получения всех остальных.

Возрастные доплаты от 300 до 570 грн

Одна из самых распространенных надбавок связана с достижением пенсионером определенного возраста. Государство предусмотрело повышение пенсионных выплат для людей, достигших 70, 75 и 80 лет. В 2026 году размер таких надбавок составляет:

после достижения 70 лет — 300 грн в месяц;

после 75 лет — 456 грн;

после 80 лет — 570 грн.

При этом эти суммы не суммируются. Например, если человек получал доплату в размере 300 грн после 70 лет, то по достижении 75 лет ему назначают уже 456 грн, а не 756 грн. Аналогично, после 80 лет прежняя доплата заменяется на 570 грн.

Существуют также ограничения по размеру пенсии. Возрастную доплату назначают пенсионерам, если размер их основной пенсионной выплаты не превышает 10 340 грн. В большинстве случаев пенсионеру не нужно подавать отдельное заявление: по достижении соответствующего возраста Пенсионный фонд производит необходимый перерасчет автоматически.

Пенсионерам старше 80 лет могут выплачивать еще 1038 грн на уход

Помимо возрастной доплаты существует выплата на уход. Она предусмотрена, в частности, для одиноких 80-летних пенсионеров, которые по состоянию здоровья нуждаются в посторонней помощи. В 2026 году такая доплата составляет 1038 грн в месяц, что соответствует 40% прожиточного минимума.

Право на неё имеют люди, которым необходима постоянная посторонняя помощь. Речь идёт, в частности, о пенсионерах, у которых есть соответствующие проблемы со здоровьем и которые не получают пенсию по инвалидности.

Важно, что эта выплата не назначается только по факту достижения 80-летнего возраста. Для ее оформления необходимо подтвердить потребность в постороннем уходе. Сначала пенсионеру нужно получить соответствующее медицинское заключение. После этого документы подаются в Пенсионный фонд вместе с заявлением о назначении доплаты.

Доплаты на содержание несовершеннолетних родственников

Еще одна категория пенсионеров, которая может получать дополнительные деньги, — это неработающие пенсионеры, содержащие членов семьи. В частности, такая поддержка может предоставляться бабушкам и дедушкам, которые содержат несовершеннолетних внуков. Доплата составляет 150 грн на каждого ребенка.

Право на выплату зависит от конкретных обстоятельств и подтверждения факта содержания человека. Одним из ключевых условий является то, что пенсионер не должен работать или заниматься предпринимательской деятельностью.

Отдельные правила предусмотрены для военных пенсионеров. Если они содержат нетрудоспособных родственников, размер соответствующей доплаты может быть значительно выше — 1297 грн на каждого человека в 2026 году. Поэтому пенсионерам, которые фактически содержат несовершеннолетних детей или других нетрудоспособных членов семьи, стоит проверить, учтено ли такое обстоятельство при назначении пенсии.

Почётным донорам выплачивают по 259 грн ежемесячно

Дополнительные деньги в сентябре предусмотрены и для граждан, имеющих статус "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР". Размер ежемесячной надбавки в 2026 году составляет 259 грн, то есть 10% прожиточного минимума.

В то же время здесь есть важный нюанс, ведь речь идет о людях, которым соответствующая выплата была установлена ранее.

Для новых почетных доноров в 2026 году механизм назначения такой доплаты изменился, поэтому получать ее автоматически только на основании донорства нельзя. Тем, кто уже имел право на эту надбавку и получал ее ранее, выплату продолжат начислять в сентябре.

Почти 5700 грн: кто может получить самую большую доплату

Самой крупной из указанных дополнительных выплат является надбавка в размере 5667 грн. Она предусмотрена для отдельной категории граждан, связанной с историей борьбы за независимость Украины в XX веке. Речь идет о борцах за независимость Украины в XX веке, подвергшихся репрессиям в советский период.

Выплата предусмотрена в соответствии с законодательством, в частности законом № 3113-IX. В 2026 году её размер составляет 5667 грн. Однако эта сумма не начисляется всем пенсионерам автоматически — право на неё необходимо подтвердить.

Для оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими соответствующий статус. В зависимости от ситуации такими документами могут быть подтверждение статуса реабилитированного лица или документы, свидетельствующие об участии в освободительном движении. То есть само наличие пенсионного статуса не является основанием для получения 5667 грн — выплата касается четко определенной законом категории граждан.

Пенсионерам от 65 лет гарантируют не менее 4213 грн

Еще один механизм поддержки касается пенсионеров в возрасте от 65 лет. Если рассчитанный размер пенсии ниже гарантированного уровня, государство устанавливает доплату до определенной суммы. В 2026 году гарантированный минимальный размер пенсионной выплаты для соответствующей категории составляет 4213 грн.

Однако для этого необходимо соответствовать ряду условий. Прежде всего, пенсионер должен иметь необходимый страховой стаж:

не менее 30 лет для женщин;

не менее 35 лет для мужчин.

Кроме того, человек должен быть неработающим. Если все требования выполнены, а фактическая пенсия меньше 4213 грн, Пенсионный фонд производит доплату до гарантированного уровня. Отдельно обращаться для такого перерасчета обычно не требуется — он осуществляется автоматически.

В то же время это не означает, что каждый украинец после 65 лет автоматически будет получать 4213 грн. Важными остаются страховой стаж и факт трудоустройства.

Доплата в размере 2595 грн для пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Отдельная выплата предусмотрена для граждан, проживавших на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Речь идет о людях, которые по состоянию на 26 апреля 1986 года проживали в зонах безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения, а также соответствовали установленным законом условиям относительно дальнейшего проживания там до января 1993 года.

В 2026 году размер соответствующей доплаты составляет 2595 грн. Для назначения выплаты важно документальное подтверждение проживания на соответствующей территории в определенный период.

В этом году был расширен перечень способов, с помощью которых можно подтвердить факт проживания, если первичные документы не сохранились. Отмечается, что это должно помочь людям, которые из-за потери архивных документов ранее не могли подтвердить необходимые обстоятельства.

При этом необходимые данные и документы нужно обновить до 30 сентября 2026 года. Поэтому гражданам, которые считают, что имеют право на такую выплату, не стоит откладывать обращение в Пенсионный фонд до последнего дня.

Какие выплаты начисляются автоматически, а за какими нужно обращаться

Не все сентябрьские доплаты работают по одинаковому принципу. Отмечается, что это важно учитывать, поскольку ожидание автоматического перерасчета в ситуации, когда требуется заявление, может привести к задержке назначения выплаты.

Без дополнительного обращения Пенсионный фонд, в частности, проводит перерасчет в случаях, когда право на повышение определяется по данным, уже имеющимся в пенсионном деле. Это касается, в частности, возрастных надбавок и доведения выплаты неработающим 65-летним пенсионерам до гарантированного уровня при наличии необходимого стажа.

В то же время обращение и подтверждающие документы могут понадобиться для оформления выплаты на уход, надбавок на содержание нетрудоспособных членов семьи, а также специальных выплат, право на которые зависит от подтверждения определенного статуса или факта проживания на соответствующей территории.

Сколько можно получить дополнительно в сентябре

В результате в Украине действует сразу несколько механизмов пенсионных доплат. Для одних людей основанием является возраст, для других — состояние здоровья, семейные обстоятельства, особый статус или исторические обстоятельства. Основные суммы, о которых стоит знать в сентябре 2026 года:

Категория Размер выплаты Пенсионеры от 70 лет 300 грн Пенсионеры от 75 лет 456 грн Пенсионеры от 80 лет 570 грн Доплата на уход для отдельных 80-летних 1038 грн За содержание несовершеннолетних внуков 150 грн на каждого ребенка Военным пенсионерам за содержание родственника 1297 грн на каждого человека Почетным донорам 259 грн Отдельным категориям пострадавших от Чернобыльской катастрофы 2595 грн Борцам за независимость Украины, подвергшимся советским репрессиям 5667 грн Гарантированный минимум для отдельных неработающих пенсионеров от 65 лет 4213 грн

Стоит обратить внимание, что это не означает автоматическую выплату всех указанных сумм одному человеку. Каждая доплата имеет свои условия, а некоторые из них могут касаться только узких категорий пенсионеров.

Если человек полагает, что имеет право на дополнительную выплату, прежде всего стоит проверить информацию в своём пенсионном деле. Особое внимание следует обратить на изменения возраста, приобретение нового статуса, прекращение работы, появление нетрудоспособных иждивенцев или наличие документов, которые ранее не были учтены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко вырос размер средней заработной платы, учитываемой при расчете пенсии. В июне этот показатель достиг 28,1 тыс. грн, что на 2,5 тыс. больше, чем в предыдущем месяце, и почти на 6,3 тыс. больше, чем в начале года.

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