Осталось всего 3 дня, иначе пенсию могут забрать: что нужно знать украинцам

До 31 декабря 2025 года пенсионеры и получатели страховых выплат, которые находятся за границей или на ВОТ (временно оккупированные территории), должны обязательно пройти физическую идентификацию. Проще всего сделать это онлайн через смартфон и Дія.Підпис, иначе с 1 января 2026 года выплаты могут быть приостановлены.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). До 31 декабря 2025 года физическую идентификацию должны пройти пенсионеры и получатели страховых выплат, которые:

проживают на временно оккупированных территориях Украины;

временно находятся за границей.

В Пенсионном фонде предупреждают, что если лицо, которое обязано пройти идентификацию, не сделает этого до конца года, выплату пенсий или страховых средств будет приостановлено с 1 января 2026 года. В то же время в ПФУ успокаивают – после прохождения идентификации выплаты возобновят.

Однако, чтобы избежать перерывов в начислениях, гражданам советуют не откладывать процедуру на последние дни декабря, ведь возможны технические сбои или перегрузки сервисов. Пенсионный фонд предусмотрел несколько вариантов прохождения физической идентификации:

лично в любом сервисном центре ПФУ или в банке, через который человек получает выплаты (место регистрации значения не имеет);

в любом сервисном центре ПФУ или в банке, через который человек получает выплаты (место регистрации значения не имеет); через дипломатические учреждения для граждан, находящихся за рубежом;

для граждан, находящихся за рубежом; с помощью видеоконференции с работником ПФУ;

с работником ПФУ; онлайн через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда с использованием Дія.Підпису.

Самым быстрым и удобным способом в ПФУ называют именно дистанционную идентификацию через смартфон. Процедура занимает всего несколько минут и не требует дополнительных устройств. Алгоритм действий следующий:

открыть приложение ПФУ и выбрать вход через Дія.Підпис;

подтвердить запрос на авторизацию в приложении Дія;

при необходимости активировать Дія.Підпис и согласиться с условиями;

предоставить доступ к камере смартфона;

пройти фотоидентификацию по подсказкам на экране;

создать или ввести пятизначный код Дія.Підпису;

подтвердить авторизацию для Пенсионного фонда.

После этого пользователь получит сообщение об успешной идентификации и сможет пользоваться приложением ПФУ как авторизованный. Убедиться, что процедура прошла успешно, можно:

в приложении Пенсионного фонда в разделе "Моя идентификация";

на веб-портале электронных услуг ПФУ в личном кабинете.

Для тех, кто выбирает видеоидентификацию, решение поступает дополнительно на электронную почту. Лица, выехавшие с временно оккупированных территорий, должны дополнительно подтвердить, что не получают пенсий или социальных выплат от Российской Федерации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При том, если эта сумма мала, у каждого работающего есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!