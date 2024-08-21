Одна из стран ЕС меняет правила для украинских беженцев: кто может остаться без выплат

В Венгрии был принят новый закон, ограничивающий государственную поддержку для украинцев из пострадавших от боевых действий регионов, который может оставить тысячи беженцев без жилья и финансовой помощи. Больше всего пострадают беженцы из Закарпатья, которые могут потерять доступ в приюты из-за своего двойного гражданства.

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Об этом пишет BBC. Согласно новому закону, право на государственную поддержку остаются только украинцы, которые официально проживали на территории, пострадавшей от боевых действий.

В список, который будет ежемесячно обновлять венгерское правительство, в настоящее время включены 13 регионов Украины. То есть, если уехавший в Венгрию украинец не проживал в этих регионах, он потеряет право на государственную поддержку, включающую бесплатное жилье и базовую месячную финансовую помощь.

По данным, в настоящее время в стране находится около 31 тысячи украинских беженцев. Однако неизвестно, сколько из них будут лишены поддержки из-за новых ограничений.

Особенно уязвимы к новым правилам представители ромского этнического меньшинства, которые преимущественно происходят из Закарпатской области. Хотя этот регион не является частью списка пострадавших от боевых действий, многие ромы остаются в Венгрии из-за сложных социальных и экономических условий в Украине. Они до сих пор живут в приютах, которые теперь могут быть закрыты из-за потери государственной поддержки.

Ситуация цыган усложняется еще и тем, что многие из них имеют двойное украинско-венгерское гражданство. Это приводит к отказу в помощи в других странах Европейского Союза, поскольку они считаются гражданами Венгрии.

Правозащитные организации и международные агентства выражают обеспокоенность по поводу новых правил. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что эти изменения могут привести к серьезным последствиям для многих беженцев. Согласно их оценкам, от 2000 до 3000 беженцев могут лишиться доступа к субсидированному жилью.

"Многие люди сталкиваются со значительными препятствиями в поиске альтернативного жилья из-за нехватки финансовых средств, а также из-за нежелания собственников арендовать жилье", - отметили в УВКБ ООН. В ведомстве также предупредили, что изменение закона может привести к потере работы и проблемам с зачислением детей в школы, что поставит под угрозу положительные результаты интеграции, которые удалось достичь ранее.

Для многих украинских беженцев, новый закон может стать серьезным вызовом. Потеря государственной поддержки означает не только потерю жилья, но необходимость искать новые пути выживания. Это может заставить часть беженцев вернуться в Украину, даже если их родные регионы остаются опасными из-за боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которым присвоен статус перемещенного лица в Австрии, при выполнении ряда условий смогут получить карту Rot-Weiß-Rot plus (RWR+), что предоставит им неограниченный доступ к местному рынку труда. Для этого беженцам нужно будет выполнить ряд условий, в частности иметь официальное трудоустройство, страхование и доход.

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