Новогодний презент или взятка: что запрещено дарить чиновникам в Украине
Публичные служащие могут принимать подарки стоимостью до 6056 грн. от одного человека и до 12112 грн. в год, если это не противоречит закону. Любые попытки обойти эти ограничения могут расцениваться как коррупция, а дорогие подарки следует обязательно декларировать.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Согласно антикоррупционному законодательству Украины, получение подарков служащими регулируется четкими правилами.
Основной принцип – подарки не влияют на решение или создавать конфликт интересов. Подарки, которые запрещено получать:
- от подчиненного: даже если коллега уверяет, что это "лишь символический презент", лучше вежливо отказаться;
- от юридических или физических лиц, в отношении которых служащий может принимать решения или совершать действия: например, от участвующего в тендере предприятия или от лица, обращающегося с запросом.
Допустимая стоимость подарков:
- один подарок – до двух прожиточных минимумов: в 2024 году это 6056 грн;
- общая стоимость подарков от одного человека или группы за год — до четырех прожиточных минимумов: это 12112 грн.
Если стоимость подарка превышает эти лимиты, то его принятие является нарушением закона. Некоторые случаи не подпадают под антикоррупционные ограничения. Например:
- подарок от родственников: поздравление от членов семьи на любую сумму абсолютно законно;
- выигрыш или бонус: лотереи, скидки или акции, где служащий получает вознаграждение, не считаются нарушением;
- оплата расходов при служебной командировке: если организатор мероприятия оплачивает отель или транспорт, это разрешено.
Что нужно задекларировать
Если стоимость подарка превышает 5 прожиточных минимумов (15140 грн. в 2024 году), его необходимо задекларировать. Кампания декларирования за 2024 год начинается 1 января 2025 года и продлится до 31 марта. Процесс декларирования регулируется соответствующими разъяснениями (пункт 200), доступными на сайте НАПК.
Чем лучше заменить подарок
Чтобы избежать недоразумений, по информации от НАПК лучше дарить и принимать те подарки, которые не нарушают закон. Например:
- домашние имбирные пряники или другие символические гостинцы;
- рождественские песни или теплые пожелания в открытке;
- благотворительность: квитанция о перечислении средств в фонд помощи ВСУ станет отличным жестом.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, выбирать алкоголь к новогодним праздникам украинцам следует только в официальных местах продаж и внимательно проверять этикетки и маркировку. Чтобы избежать подделок, следует обращать внимание на целостность тары, акцизную марку и состав напитка.
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