Новогодний презент или взятка: что запрещено дарить чиновникам в Украине

Публичные служащие могут принимать подарки стоимостью до 6056 грн. от одного человека и до 12112 грн. в год, если это не противоречит закону. Любые попытки обойти эти ограничения могут расцениваться как коррупция, а дорогие подарки следует обязательно декларировать.

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Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Согласно антикоррупционному законодательству Украины, получение подарков служащими регулируется четкими правилами.

Основной принцип – подарки не влияют на решение или создавать конфликт интересов. Подарки, которые запрещено получать:

от подчиненного: даже если коллега уверяет, что это "лишь символический презент", лучше вежливо отказаться;

даже если коллега уверяет, что это "лишь символический презент", лучше вежливо отказаться; от юридических или физических лиц, в отношении которых служащий может принимать решения или совершать действия: например, от участвующего в тендере предприятия или от лица, обращающегося с запросом.

Допустимая стоимость подарков:

один подарок – до двух прожиточных минимумов: в 2024 году это 6056 грн;

в 2024 году это 6056 грн; общая стоимость подарков от одного человека или группы за год — до четырех прожиточных минимумов: это 12112 грн.

Если стоимость подарка превышает эти лимиты, то его принятие является нарушением закона. Некоторые случаи не подпадают под антикоррупционные ограничения. Например:

подарок от родственников: поздравление от членов семьи на любую сумму абсолютно законно;

поздравление от членов семьи на любую сумму абсолютно законно; выигрыш или бонус: лотереи, скидки или акции, где служащий получает вознаграждение, не считаются нарушением;

лотереи, скидки или акции, где служащий получает вознаграждение, не считаются нарушением; оплата расходов при служебной командировке: если организатор мероприятия оплачивает отель или транспорт, это разрешено.

Что нужно задекларировать

Если стоимость подарка превышает 5 прожиточных минимумов (15140 грн. в 2024 году), его необходимо задекларировать. Кампания декларирования за 2024 год начинается 1 января 2025 года и продлится до 31 марта. Процесс декларирования регулируется соответствующими разъяснениями (пункт 200), доступными на сайте НАПК.

Чем лучше заменить подарок

Чтобы избежать недоразумений, по информации от НАПК лучше дарить и принимать те подарки, которые не нарушают закон. Например:

домашние имбирные пряники или другие символические гостинцы;

рождественские песни или теплые пожелания в открытке;

благотворительность: квитанция о перечислении средств в фонд помощи ВСУ станет отличным жестом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, выбирать алкоголь к новогодним праздникам украинцам следует только в официальных местах продаж и внимательно проверять этикетки и маркировку. Чтобы избежать подделок, следует обращать внимание на целостность тары, акцизную марку и состав напитка.

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