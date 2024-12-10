Опасность на праздничном столе: украинцам рассказали, как не купить поддельный алкоголь
Выбирать алкоголь к новогодним праздникам украинцам следует только в официальных местах продаж и внимательно проверять этикетки и маркировку. Чтобы избежать подделок, следует обращать внимание на целостность тары, акцизную марку и состав напитка.
Об этом сообщила Госпотребслужба. Низкокачественный или фальсифицированный алкоголь может содержать токсичные вещества, в частности метанол, избыточные примеси или химические красители, вредные для организма. Покупая алкоголь в сомнительных местах или из рук, украинцы рискуют приобрести подделку, которая чревата отравлением и даже летальным исходом.
Как уберечься от опасного алкоголя
- покупайте только в официальных местах продаж;
Приобрести алкогольные напитки следует исключительно в специализированных магазинах, супермаркетах или других официальных точках продаж. Такие места соблюдают законодательство и имеют необходимые сертификаты. Перед покупкой обратите внимание на информацию о продавце: название, адрес, лицензия.
- проверяйте этикетку, согласно украинскому законодательству, этикетка алкогольного напитка должна содержать:
- название напитка или торговую марку;
- производителя (название и местонахождение), а для импортных напитков - данные импортера;
- страну происхождения;
- содержание спирта в процентах;
- объем бутылки;
- год урожая винограда (для марочных вин);
- информацию о наличии ароматизаторов или красителей (при их использовании).
Какие-либо повреждения этикетки, нечеткая маркировка или отсутствие обязательных данных – это серьезный повод отказаться от покупки. Это ведь может быть фальсификат.
- осматривайте бутылку, согласно Правилам розничной торговли, не допускается продажа алкоголя в бутылках со следующими дефектами:
- поврежденная тара (трещины, сколы шейки);
- негерметичное закупоривание;
- мутность или осадок (за исключением марочных вин);
- просроченный срок годности.
Если вы заметили любой из этих признаков, откажитесь от покупки. Даже если напиток стоит дешевле.
- обращайте внимание на акцизную марку.
Легальный алкоголь в Украине должен быть маркирован акцизной маркой. Она должна быть четко наклеена и содержать информацию о происхождении напитка. Отсутствие акциза или его подделка – это сигнал, что напиток может представлять опасность.
Если вы не уверены в качестве напитка, лучше откажитесь от его покупки. Здоровье и безопасность гораздо важнее экономии. В случае сомнений можно обратиться к продавцу с просьбой предоставить сертификат соответствия или другие документы, подтверждающие легальность товара.
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