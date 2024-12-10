Опасность на праздничном столе: украинцам рассказали, как не купить поддельный алкоголь

Выбирать алкоголь к новогодним праздникам украинцам следует только в официальных местах продаж и внимательно проверять этикетки и маркировку. Чтобы избежать подделок, следует обращать внимание на целостность тары, акцизную марку и состав напитка.

Видео дня

Об этом сообщила Госпотребслужба. Низкокачественный или фальсифицированный алкоголь может содержать токсичные вещества, в частности метанол, избыточные примеси или химические красители, вредные для организма. Покупая алкоголь в сомнительных местах или из рук, украинцы рискуют приобрести подделку, которая чревата отравлением и даже летальным исходом.

Как уберечься от опасного алкоголя

покупайте только в официальных местах продаж;

Приобрести алкогольные напитки следует исключительно в специализированных магазинах, супермаркетах или других официальных точках продаж. Такие места соблюдают законодательство и имеют необходимые сертификаты. Перед покупкой обратите внимание на информацию о продавце: название, адрес, лицензия.

проверяйте этикетку, согласно украинскому законодательству, этикетка алкогольного напитка должна содержать:

согласно украинскому законодательству, этикетка алкогольного напитка должна содержать: название напитка или торговую марку;

производителя (название и местонахождение), а для импортных напитков - данные импортера;

страну происхождения;

содержание спирта в процентах;

объем бутылки;

год урожая винограда (для марочных вин);

информацию о наличии ароматизаторов или красителей (при их использовании).

Какие-либо повреждения этикетки, нечеткая маркировка или отсутствие обязательных данных – это серьезный повод отказаться от покупки. Это ведь может быть фальсификат.

осматривайте бутылку, согласно Правилам розничной торговли, не допускается продажа алкоголя в бутылках со следующими дефектами:

поврежденная тара (трещины, сколы шейки);

негерметичное закупоривание;

мутность или осадок (за исключением марочных вин);

просроченный срок годности.

Если вы заметили любой из этих признаков, откажитесь от покупки. Даже если напиток стоит дешевле.

обращайте внимание на акцизную марку.

Легальный алкоголь в Украине должен быть маркирован акцизной маркой. Она должна быть четко наклеена и содержать информацию о происхождении напитка. Отсутствие акциза или его подделка – это сигнал, что напиток может представлять опасность.

Если вы не уверены в качестве напитка, лучше откажитесь от его покупки. Здоровье и безопасность гораздо важнее экономии. В случае сомнений можно обратиться к продавцу с просьбой предоставить сертификат соответствия или другие документы, подтверждающие легальность товара.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Виннице будут судить владельца незаконного производства алкогольной продукции – в частности водки. Ему, среди прочего, грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!