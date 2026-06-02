Незаконно получил более 2 млн грн выплат: в стране ЕС судят беженца из Украины

В Чехии задержали беженца из Украины, который мог незаконно получать гуманитарную помощь на себя и свою семью. Сумму ущерба, нанесенного бюджету страны, оценили в 1,1 млн крон (более 2,34 млн грн).

Об этом сообщили в полиции Южноморавского края. Отмечается, что мужчину задержали во время очередного визита за деньгами и уже отправили под стражу.

В чем обвиняют украинца

По данным чешских правоохранителей, мужчина вместе с семьей прибыл в Чехию и два года назад они получили статус временной защиты – соответственно им были назначены выплаты на жизненные потребности и компенсацию на проживание. Но оказалось, что фактически они находились в Чехии всего три недели.

Жена и дети мужчины почти сразу выехали за границу, а сам он, хоть и остался в Чехии, но не проживал по адресу, указанному в договоре об аренде, к которому и были привязаны выплаты. Между тем, средства на семью продолжали поступать на его банковский счет.

27 июня стало известно, что украинец был задержан, когда он вместе с семьей, которая временно вернулась, приехал для получения очередной социальной выплаты.

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы за мошенничество. Суд пока избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Выплаты беженцам в Чехии

Согласно данным благотворительной организации Caritas Czech Republic, выплаты украинским беженцам в Чехии зависят от продолжительности их пребывания под временной защитой, возраста, наличия инвалидности.

Первые 5 месяцев (или 150 дней)

Взрослые: 4860 крон .

. Дети: 3490 крон.

Дети в возрасте 6-10 лет: 4188 крон .

. Взрослые с инвалидностью: 4860 + 4400 крон.

Дети с инвалидностью: 3490 или 4188 + 6600 крон.

С 6 месяца

Взрослые: 3130 крон .

. Взрослые с уязвимым статусом: 4860 крон .

. Дети: 3490 крон .

. Дети в возрасте 6-10 лет: 4188 крон .

. Взрослые с инвалидностью: 4860 + 4400 крон .

. Дети с инвалидностью: 3490 или 4188 + 6600 крон.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Чехии хочет существенно ужесточить условия для беженцев из Украины. В частности им предлагают отменить автомобильные льготы, ограничить право на выезд из Шенгена и ввести новые требования для социальных выплат. Теперь соответствующий законопроект должен принять парламент страны.

