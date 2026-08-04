Не депозиты: по какому виду сбережений украинцы установили исторический рекорд

Украинцы установили исторический рекорд именно по объему собственных сбережений, вложенных в военные облигации – портфель ОВГЗ физических лиц впервые вырос до 159,3 млрд гривен. Только за июль граждане инвестировали в государственные ценные бумаги еще более 9,3 млрд гривен, внеся наибольший вклад в рост рынка среди всех категорий инвесторов.

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Об этом сообщает Министерство финансов Украины. Всего за один месяц граждане увеличили свои вложения более чем на 9,3 млрд гривен. Благодаря этому портфель ОВГЗ, принадлежащий населению, вырос со 150 млрд до рекордных 159,3 млрд гривен.

Рынок государственных облигаций продолжает расти

По состоянию на начало августа общий объем государственных облигаций в обращении достиг 2 трлн гривен. Крупнейшими держателями ОВГЗ традиционно остаются банки.

За июль их портфель увеличился с 916,3 млрд до 933 млрд гривен. Помимо физических лиц, свои вложения также увеличили:

юридические лица — до 217,1 млрд грн;

страховые компании — до 25,7 млрд грн;

нерезиденты — до 18,6 млрд грн.

В то же время портфель Национального банка Украины остался неизменным и составляет 655,8 млрд гривен, а объем ОВГЗ в собственности территориальных общин — около 300 млн гривен.

Сколько средств привлекли в июле

В июле Министерство финансов провело 13 аукционов по размещению государственных облигаций. По их результатам в государственный бюджет удалось привлечь более 40,95 млрд гривен в эквиваленте.

Средневзвешенная доходность новых выпусков составила 12,84%, что и в дальнейшем поддерживает интерес инвесторов к этому инструменту. Помимо обычных размещений, Минфин также провел аукцион по обмену ОВГЗ.

Инвесторам предложили заменить бумаги, срок погашения которых наступил в августе 2026 года, на новые облигации с погашением в декабре 2029 года. Общий объем успешно проведенного обмена составил 15 млрд гривен.

По итогам первых семи месяцев 2026 года через рынок государственных облигаций правительство привлекло 310,2 млрд гривен. Из этой суммы:

230 млрд гривен поступило благодаря первичным аукционам;

80,2 млрд гривен — через аукционы обмена.

В Министерстве финансов отмечают, что во время полномасштабной войны внутренний рынок ОВГЗ стал одним из ключевых источников пополнения государственного бюджета. По объемам привлеченных средств он уступает лишь финансовой поддержке, которую Украина получает от Европейского Союза.

Как можно приобрести военные облигации

Инвестировать в военные ОВГЗ может любой гражданин. Сделать это можно несколькими способами:

через приложение Дія;

в банках, работающих с государственными облигациями;

через лицензированных брокеров.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 гривен, 1 000 долларов США или 1 000 евро в зависимости от выпуска. В приложении Дія оформление инвестиции занимает всего несколько минут: нужно выбрать раздел с военными облигациями, определиться с выпуском, выбрать банк или брокера, подписать документы и оплатить покупку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы оформили рекордный объем новых кредитов — прирост гривневых займов на 12,27 млрд стал вторым по величине за всю историю наблюдений. Отмечается, что такая динамика может свидетельствовать как о росте потребительской активности на фоне инфляционных ожиданий, так и о том, что всё больше домохозяйств вынуждены покрывать свои расходы за счёт заёмных средств.

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