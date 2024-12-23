НБУ выпустил новую монету 5 гривен: как выглядит и чем особенна. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил новую памятную монету номиналом 5 грн – "Безбарьерность". Она выполнена из металла, монету посвятили инклюзивности, несокрушимости духа и возможности преодолевать пространство без помех.

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Как сообщили в Нацбанке, презентация монеты состоялась во время встречи сообщества "Бизнес без барьеров" с участием первой леди Елены Зеленской. На мероприятии глава НБУ Андрей Пышный отметил, что под руководством Национального банка участники финансового сектора были сплочены вокруг создания самой инклюзивной финансовой системы в мире.

"У нас просто нет другого выбора, чем перестраивать общество без барьеров. Ведь современная Украина – страна героев и ветеранов. И вместе мы этот путь точно преодолеем, главное – шаг за шагом, не останавливаясь, каждый день на практике воплощать в финансовой системе принципы равенства и безбарьерности. Чтобы отметить прогресс Украины в развитии инклюзивного общества, мы создали особое. памятную монету", – сказал Андрей Пышный.

По его словам, новая монета была посвящена сообществу, воплощающему в жизнь философию безбарьерности, а также тем, кто развивает общество, где каждый имеет равные возможности для развития и самореализации, независимо от возраста, пола, состояния здоровья, этнической принадлежности. или социального статуса.

Дизайн монеты

Тираж монеты составляет до 30 тыс. штук в сувенирной упаковке, ее ввели в обращение 23 декабря 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера и имеет дизайн:

на аверсе: образ птицы с искусственным механическим крылом (протезом), символизирующий свободу, несокрушимость духа и возможность преодолевать пространство без помех;

на реверсе: стилизованное изображение разных людей, объединенных кругом: родители, дети, пожилые люди, люди, пользующиеся колесным креслом, люди с протезированием, владельцы животных. Эта композиция символизирует разнообразие и безбарьерность, что подчеркивает единство и инклюзивность общества.

Приобрести монету "Безбарьерность" можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 24 декабря 2024 года или в банках-дистрибьюторах. Более подробную информацию о начале реализации опубликуют на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк ввел в обращение памятную монету в 10 грн. Она посвящена достижениям Украины в сфере цифровых технологий и инноваций и выполнена в нетрадиционной для монет форме – квадрата.

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