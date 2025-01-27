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Национальный банк запустил продажу 5 грн с уникальным дизайном: как выглядят. Фото

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
7,3 т.
Национальный банк запустил продажу 5 грн с уникальным дизайном

Нацбанк начал продавать памятную монету в 5 грн – по 161 грн за штуку. Она посвящена козакам-характерникам и получила название "Ни пуля, ни сабля!".

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

  • Монета была введена в обращение 4 декабря 2024 года.
  • Текущий раунд продаж стартовал 21 января.
Нацбанк начал продавать памятную монету в 5 грн

"Памятная монета посвящена легендарным воинам Запорожской Сечи – козакам-характерникам. Эти победители, овеянные мистической славой, отличались непревзойденным мастерством в бою и владением оружием, что вызывало страх у врагов и восхищение у союзников. Сегодня украинские защитники, подобно своим предкам, демонстрируют исключительную храбрость, стойкость и верность Родине, продолжая славные традиции козачества", – рассказали о монете в регуляторе.

Где можно купить монету

Памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!" в фирменной упаковке уже можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена – 161 грн. Также, сообщали ранее в Нацбанке, они будут доступны в банках-дистрибьюторах:

  • Укргазбанк;
  • Таскомбанк;
  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ.
Памятная монета "Ни пуля, ни сабля!" стоит 161 грн

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре композиции изображена стилизованная фигура военного, который осторожно держит в руках и защищает малый Государственный Герб Украины. На матовом фоне – вражеские пули, отражающиеся от военного, так и не поразив "украинскую душу". Под гербом:

  • надпись "УКРАЇНА";
  • номинал – 5;
  • графический символ гривни;
  • год чеканки – 2024.
Что изображено на 5 грн с уникальным дизайном

На реверсе (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен стилизованный образ козака-характерника, оберегающего птицу. На матовом фоне – сломанные вражеские сабли, "бессильные перед несгибаемой любовью к родной земле и стремлением к свободе".

Как выглядит монета

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена Службе внешней разведки Украины.

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