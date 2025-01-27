Национальный банк запустил продажу 5 грн с уникальным дизайном: как выглядят. Фото

Нацбанк начал продавать памятную монету в 5 грн – по 161 грн за штуку. Она посвящена козакам-характерникам и получила название "Ни пуля, ни сабля!".

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

Монета была введена в обращение 4 декабря 2024 года.

Текущий раунд продаж стартовал 21 января.

"Памятная монета посвящена легендарным воинам Запорожской Сечи – козакам-характерникам. Эти победители, овеянные мистической славой, отличались непревзойденным мастерством в бою и владением оружием, что вызывало страх у врагов и восхищение у союзников. Сегодня украинские защитники, подобно своим предкам, демонстрируют исключительную храбрость, стойкость и верность Родине, продолжая славные традиции козачества", – рассказали о монете в регуляторе.

Где можно купить монету

Памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!" в фирменной упаковке уже можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена – 161 грн. Также, сообщали ранее в Нацбанке, они будут доступны в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре композиции изображена стилизованная фигура военного, который осторожно держит в руках и защищает малый Государственный Герб Украины. На матовом фоне – вражеские пули, отражающиеся от военного, так и не поразив "украинскую душу". Под гербом:

надпись "УКРАЇНА";

номинал – 5;

графический символ гривни;

год чеканки – 2024.

На реверсе (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен стилизованный образ козака-характерника, оберегающего птицу. На матовом фоне – сломанные вражеские сабли, "бессильные перед несгибаемой любовью к родной земле и стремлением к свободе".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена Службе внешней разведки Украины.

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